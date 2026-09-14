Alexander Zverev a vorbit despre diabetul de tip 1 cu care trăiește din copilărie după ce a câștigat, duminică, primul său titlu la US Open, iar tenismenul german i-a dedicat victoria mamei sale, Irina Zvereva, căreia i-a atribuit un rol important în parcursul său, potrivit agenției Reuters.

Zverev, în vârstă de 29 de ani, l-a învins pe americanul Ben Shelton în finala de la New York, scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2, și a cucerit al doilea său trofeu de Grand Slam din acest an, după victoria de la Roland Garros.

În discursul de după meci, germanul a rememorat momentul în care a fost diagnosticat cu diabet la vârsta de patru ani și modul în care mama sa a privit atunci situația.

Alexander Zverev trăiește cu diabet de tip 1 încă din copilărie. El a făcut public diagnosticul în 2022, după ce ani la rând a preferat să nu vorbească despre această parte a vieții sale.

După victoria de la US Open, tenismenul a povestit cum a reacționat mama sa atunci când familia a aflat diagnosticul. Potrivit lui Zverev, medicii i-au transmis că boala ar putea avea consecințe asupra vieții și activității sportive a copilului.

„Este nevoie de o mamă foarte puternică pentru a ieși din acel cabinet și a spune: «Fiul meu va fi orice își dorește să fie»”, a spus Zverev, citat de Reuters.

Tenismenul a adăugat că, dacă își dorea să devină jucător profesionist de tenis, mama sa a fost hotărâtă să îl susțină în acest obiectiv.

Mesajul transmis de Zverev după finala de la New York a readus în atenție un aspect pe care sportivul l-a prezentat în ultimii ani ca parte a vieții sale de zi cu zi, nu ca pe un obstacol care să îi stabilească limitele.

„Această boală nu ne va defini”, a fost ideea pe care Zverev a atribuit-o mamei sale atunci când a vorbit despre diagnosticul primit în copilărie.

Irina Zvereva a fost, la rândul său, jucătoare profesionistă de tenis, iar familia Zverev are o puternică legătură cu acest sport. Tatăl lui Alexander, Alexander Zverev Sr., este antrenor, iar fratele său, Mischa Zverev, a fost de asemenea jucător profesionist.

Pentru Zverev, gestionarea diabetului este inclusă în pregătirea pentru meciuri și în rutina competițională. Sportivul folosește sisteme de monitorizare a glicemiei și își urmărește valorile inclusiv în timpul partidelor.

Un astfel de moment a fost vizibil în finala de la Wimbledon din iulie, când Zverev și-a verificat glicemia și și-a administrat insulină în timpul unei schimbări de teren. Agenția italiană ANSA a relatat atunci că gestul reprezenta o procedură necesară pentru gestionarea diabetului de tip 1 și nu o situație de urgență.

Monitorizarea este cu atât mai importantă în cazul meciurilor lungi, în care efortul fizic poate influența nivelul glicemiei și necesarul de insulină.

Zverev a explicat anterior că, pentru el, există practic două meciuri în paralel: cel pe care îl vede publicul și unul pe care îl gestionează în permanență în legătură cu diabetul.

În 2022, Zverev a anunțat că are diabet de tip 1 și a lansat Alexander Zverev Foundation, organizație dedicată sprijinirii copiilor și adolescenților care trăiesc cu această afecțiune.

Decizia de a vorbi despre diagnostic a venit după o perioadă în care sportivul a preferat să păstreze informația în plan privat. Ulterior, el a explicat că își dorește ca experiența sa să îi ajute pe tinerii cu diabet care vor să practice sport.

În iunie 2026, după ce a câștigat Roland Garros, Zverev a vorbit din nou despre această parte a vieții sale. El a spus atunci că mult timp a încercat să își ascundă boala, dar că în prezent este mândru că poate fi un exemplu pentru alți copii și adolescenți.

Victoria de la US Open vine la doar câteva luni după primul titlu de Grand Slam al carierei, câștigat la Roland Garros. Zverev a disputat în 2026 trei finale consecutive de Grand Slam: Roland Garros, Wimbledon și US Open.

La New York, germanul a obținut primul său titlu la US Open după ce pierduse finala din 2020 în fața lui Dominic Thiem. Succesul împotriva lui Ben Shelton a reprezentat, totodată, al doilea trofeu major al sezonului.

Pentru Zverev, victoria a fost legată însă nu doar de rezultatul sportiv. În discursul de după finală, el a ales să vorbească despre familie și, în special, despre mama sa, cea care l-a susținut încă din momentul diagnosticului primit la patru ani.