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Sezon de vis pentru Sorana Cîrstea: Românca bifează cel mai bun loc WTA din carieră, după un parcurs remarcabil la US Open

Sezon de vis pentru Sorana Cîrstea: Românca bifează cel mai bun loc WTA din carieră, după un parcurs remarcabil la US Opensursa: Facebook
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Sorana Cîrstea (36 de ani) va urca pe locul 15 în clasamentul WTA, începând de azi, cea mai bună poziție ocupată vreodată de jucătoarea română în ierarhia mondială. Performanța vine într-un sezon de excepție pentru Cîrstea, aflată la 36 de ani, chiar în anul în care și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist, conform Mediafax.

Sezon de vis pentru Sorana Cîrstea: Românca bifează cel mai bun loc WTA din carieră, după un parcurs remarcabil la US Open

Sorana Cîrstea a stabilit noul record personal după parcursul avut la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, unde a ajuns până în optimile de finală. Românca a trecut de Julia Grabher, Diane Parry și Jasmine Paolini, înainte să fie eliminată de a treia jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6.

Parcursul de la New York îi aduce un nou salt în ierarhia mondială, urcând două poziții. Anterior sezonului 2026, cea mai bună clasare a Soranei Cîrstea fusese locul 21, atins în august 2013. În 2026, românca a depășit această bornă, după o revenire spectaculoasă în elita tenisului mondial. În primăvară, ea devenise deja cea mai vârstnică jucătoare din istoria clasamentului WTA care a debutat în Top 20, după semifinala de la Roma.

Tenis, Wimbledon

Tenis. Sursa foto: Pixabay

Titlu la Cluj-Napoca și victorie memorabilă la Roma

Anul 2026 a început excelent pentru Cîrstea. În februarie, românca a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. Succesul a reprezentat al patrulea titlu WTA din cariera sa și primul trofeu câștigat pe teren propriu.

Victoria de la Cluj a fost urmată de o perioadă foarte consistentă în circuit. Cîrstea a ajuns în semifinală la Roma, unde a obținut și una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, pe care a învins-o în turul al treilea cu 2-6, 6-3, 7-6. Parcursul italian s-a încheiat în semifinale, după înfrângerea în fața lui Coco Gauff.

Record istoric la Roland Garros și parcurs constant în Grand Slam-uri

Un alt moment de referință al sezonului a venit la Roland Garros. La 36 de ani, Cîrstea a ajuns din nou în sferturile de finală ale turneului de la Paris, la 17 ani după prima sa prezență în această fază, în 2009.

Românca a fost învinsă în sferturi de Mirra Andreeva, scor 0-6, 3-6. Parcursul a fost, însă, unul istoric. Cîrstea a stabilit un record al Erei Open prin faptul că între cele două sferturi de finală de la Roland Garros au trecut 17 ani.

La Wimbledon, Cîrstea a ajuns până în turul al treilea, unde a fost eliminată de Linda Nosková, după un meci decis în tie-break-ul setului decisiv. Nosková a câștigat ulterior turneul, primul său trofeu de Grand Slam. La US Open, românca a repetat un parcurs solid, oprindu-se în optimile de finală.

Revenire spectaculoasă după problemele de sănătate

Performanțele din 2026 au readus-o astfel pe Cîrstea în atenția întregii lumi a tenisului mondial, după ce coborâse până pe locul 169 în 2025, în urma problemelor medicale care au ținut-o departe de circuit în a doua jumătate a lui 2024. Cîrstea are în acest sezon un bilanț de 39 de victorii și 14 înfrângeri în proba de simplu.

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