Ministerul Energiei a efectuat plăți de 3,09 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. De la începutul anului, instituția a transferat către beneficiari peste 370 de milioane de euro, iar valoarea totală a fondurilor achitate de la debutul programului a depășit 583 de milioane de euro, potrivit instituției.

În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026, Ministerul Energiei a achitat 3,09 milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR.

De la începutul acestui an, valoarea totală a plăților efectuate de instituție a depășit 370 de milioane de euro. Dacă sunt luate în calcul toate transferurile realizate de la lansarea programului, suma ajunsă la beneficiari este de peste 583 de milioane de euro.

Ministerul Energiei pregătește noi transferuri de fonduri, fiind în curs de procesare șapte cereri de transfer depuse în trimestrul al treilea din 2026.

Valoarea cumulată a acestora se ridică la aproximativ 47,18 milioane de euro. După finalizarea verificărilor și procesarea cererilor, sumele ar urma să fie transferate beneficiarilor proiectelor gestionate de instituție prin PNRR, contribuind la creșterea valorii totale a fondurilor achitate.

Aproximativ una din cinci gospodării din România riscă să ajungă sub pragul sărăciei după achitarea facturilor la energie, potrivit unui raport recent. Specialiștii avertizează că fenomenul s-ar putea accentua în lipsa unor măsuri care să protejeze populația în fața creșterii costurilor și a scăderii puterii de cumpărare.

Sărăcia energetică devine o problemă tot mai gravă în România, pe fondul majorării facturilor și al inflației, care afectează bugetele familiilor. Un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă arată că 37% dintre români cheltuiesc peste 10% din veniturile lunare pentru plata energiei.

România ocupă astfel locul al doilea în Uniunea Europeană la acest capitol, fiind depășită doar de Bulgaria, unde 40% din populație alocă mai mult de o zecime din bugetul lunar pentru achitarea facturilor la energie.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, atrage atenția că indicatorii utilizați oficial la nivelul Uniunii Europene nu reflectă întreaga amploare a sărăciei energetice. Acesta susține că există numeroase familii care reușesc să își achite facturile, dar sunt nevoite să reducă alte cheltuieli esențiale.

„Uniunea Europeană măsoară oficial sărăcia energetică prin indicatori precum «incapacitatea de a menține locuința adecvat încălzită». Dar acest indicator surprinde doar vârful aisbergului. Pragul de 10% din venit este mai incomod, pentru că arăta altceva, familii care încă plătesc facturi, dar sacrifică alte cheltuieli – hrană, sănătate, educație. Este sărăcia invizibilă a clasei medii inferioare”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.