Social

Noi plăți prin PNRR. Ministerul Energiei a transferat peste 3 milioane de euro într-o săptămână

Noi plăți prin PNRR. Ministerul Energiei a transferat peste 3 milioane de euro într-o săptămânăbani pentru energie / sursa foto: arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministerul Energiei a efectuat plăți de 3,09 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. De la începutul anului, instituția a transferat către beneficiari peste 370 de milioane de euro, iar valoarea totală a fondurilor achitate de la debutul programului a depășit 583 de milioane de euro, potrivit instituției.

Ministerul Energiei a plătit peste 370 de milioane de euro în 2026

În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026, Ministerul Energiei a achitat 3,09 milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR.

De la începutul acestui an, valoarea totală a plăților efectuate de instituție a depășit 370 de milioane de euro. Dacă sunt luate în calcul toate transferurile realizate de la lansarea programului, suma ajunsă la beneficiari este de peste 583 de milioane de euro.

PNRR

PNRR / sursa foto: dreamstime.com

Alte 47 de milioane de euro ar putea ajunge la beneficiari

Ministerul Energiei pregătește noi transferuri de fonduri, fiind în curs de procesare șapte cereri de transfer depuse în trimestrul al treilea din 2026.

Valoarea cumulată a acestora se ridică la aproximativ 47,18 milioane de euro. După finalizarea verificărilor și procesarea cererilor, sumele ar urma să fie transferate beneficiarilor proiectelor gestionate de instituție prin PNRR, contribuind la creșterea valorii totale a fondurilor achitate.

Sărăcia energetică afectează tot mai multe gospodării din România. Aproape 40% dintre români alocă peste 10% din venituri pentru facturi

Aproximativ una din cinci gospodării din România riscă să ajungă sub pragul sărăciei după achitarea facturilor la energie, potrivit unui raport recent. Specialiștii avertizează că fenomenul s-ar putea accentua în lipsa unor măsuri care să protejeze populația în fața creșterii costurilor și a scăderii puterii de cumpărare.

Sărăcia energetică devine o problemă tot mai gravă în România, pe fondul majorării facturilor și al inflației, care afectează bugetele familiilor. Un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă arată că 37% dintre români cheltuiesc peste 10% din veniturile lunare pentru plata energiei.

România ocupă astfel locul al doilea în Uniunea Europeană la acest capitol, fiind depășită doar de Bulgaria, unde 40% din populație alocă mai mult de o zecime din bugetul lunar pentru achitarea facturilor la energie.

Facturile la energie, o povară pe umerii românilor

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, atrage atenția că indicatorii utilizați oficial la nivelul Uniunii Europene nu reflectă întreaga amploare a sărăciei energetice. Acesta susține că există numeroase familii care reușesc să își achite facturile, dar sunt nevoite să reducă alte cheltuieli esențiale.

„Uniunea Europeană măsoară oficial sărăcia energetică prin indicatori precum «incapacitatea de a menține locuința adecvat încălzită». Dar acest indicator surprinde doar vârful aisbergului. Pragul de 10% din venit este mai incomod, pentru că arăta altceva, familii care încă plătesc facturi, dar sacrifică alte cheltuieli – hrană, sănătate, educație. Este sărăcia invizibilă a clasei medii inferioare”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Stiri calde

20:52 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 octombrie 2026. 90 de ani de la nașterea lul Vaclav Havel

20:44 - Zborurile dintre Iran și Irak au fost reluate. Derogare de la Washington pentru cursele către orașul sfânt Najaf

20:35 - O universitate din România, afectată de lipsa profesorilor. Pensionările și salariile mici agravează situația

20:28 - Incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov. O persoană a fost găsită carbonizată, iar 50 pacienți au fost e...

20:18 - Noi plăți prin PNRR. Ministerul Energiei a transferat peste 3 milioane de euro într-o săptămână

20:09 - Singură la Moscova. Cu ce se ocupă acum fosta stea a estradei moldoveneşti, Nadejda Cepraga

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale