Gabriela Ruse, locul 62 în clasamentul WTA, a fost eliminată vineri, 2 octombrie, în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Beijing. Românca a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, ocupanta locului 6 mondial și cap de serie numărul 5, cu scorul de 6-4, 6-1.

Partida s-a disputat pe hard, la China Open, iar Noskova s-a impus după o oră și 24 de minute. Pentru Ruse, participarea în turul secund îi aduce 35 de puncte WTA și un premiu de 36.110 de dolari.

Gabriela Ruse a ajuns în turul al doilea după ce a trecut de austrieca Lilli Tagger, scor 6-4, 6-2. Meciul din primul tur a durat tot o oră și 24 de minute.

Succesul cu Tagger i-a garantat româncei calificarea în runda secundă și premiul de 36.110 de dolari, precum și cele 35 de puncte WTA aferente acestei faze a competiției.

Ruse a fost singura reprezentantă a României prezentă în proba de simplu feminin de la Beijing în această ediție a China Open. Înaintea meciului cu Noskova, ea își putea egala cea mai bună performanță la turneul asiatic, după ce ajunsese în turul secund și în 2025.

Linda Noskova a intrat în meci din postura de favorită, având o poziție mult mai bună în clasamentul mondial. Statistica oficială WTA arată că jucătoarea cehă a câștigat 31 dintre cele 47 de puncte disputate, față de 16 ale Gabrielei Ruse.

Primul set s-a încheiat cu 6-4 în favoarea cehoaicei. Noskova a continuat să controleze partida și în actul secund, pe care l-a câștigat cu 6-1, obținând astfel calificarea în turul al treilea.

Pentru Ruse, turneul de la Beijing se încheie, astfel, după două partide disputate pe tabloul principal.

Partida de la Beijing a avut și un precedent în acest sezon. Cele două jucătoare s-au întâlnit în luna iunie, la Bad Homburg, iar Gabriela Ruse a câștigat atunci cu 6-1, 6-3.

Diferența față de acel meci a fost însă importantă din perspectiva clasamentului. La Bad Homburg, Noskova ocupa locul 10 WTA, în timp ce la Beijing a venit de pe poziția a șasea.

Sezonul 2026 a adus rezultate importante pentru Noskova. Potrivit datelor ESPN, cehoaica are două titluri câștigate în acest an și un bilanț de 33 de victorii și 14 înfrângeri în meciurile de simplu.

Pentru Gabriela Ruse, parcursul de la Beijing se încheie în turul secund, cu 35 de puncte WTA și 36.110 de dolari obținuți la China Open.