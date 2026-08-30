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Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula la US Open. Românca a cedat în două seturi

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Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula la US Open. Românca a cedat în două seturiGabriela Ruse / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Gabriela Ruse, locul 63 WTA, a fost eliminată duminică în primul tur al US Open, după ce a fost învinsă de Jessica Pegula, favorita numărul 3 a turneului și ocupanta locului 3 mondial, cu scorul de 6-3, 6-2.

Partida disputată la New York a durat o oră și 23 de minute și a reprezentat prima confruntare directă dintre cele două jucătoare. Victoria îi permite americancei să avanseze în turul al doilea, în timp ce Ruse încheie participarea la ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Pegula a preluat controlul după un început echilibrat

Jessica Pegula a avut un început mai ezitant, dar și-a găsit treptat ritmul și a preluat controlul partidei. Americanca s-a impus în primul set cu 6-3, înainte de a încheia meciul cu un 6-2 în actul secund.

Potrivit datelor relatate de Reuters, Pegula a reușit 26 de lovituri câștigătoare, față de cele 14 ale sportivei din România.

Pentru Gabriela Ruse, meciul a fost prima confruntare din carieră cu una dintre principalele favorite ale competiției, Jessica Pegula fiind cap de serie numărul 3 la US Open.

Cine va fi următoarea adversară a Jessicăi Pegula

În turul al doilea, Jessica Pegula o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre două americance, Venus Williams și Sofia Kenin.

Pegula încearcă să obțină primul său titlu de Grand Slam, iar US Open este unul dintre turneele la care a avut rezultate importante în ultimii ani.

Câți bani primește Gabriela Ruse după eliminarea din primul tur

În ciuda eliminării, Gabriela Ruse va primi premiul financiar acordat pentru participarea în primul tur al tabloului principal. Românca va încasa 140.000 de dolari.

sursa: Instagram

US Open 2026 oferă un fond total de premiere record, de 108 milioane de dolari, organizatorii anunțând cea mai mare sumă pusă în joc în istoria tenisului.

Sorana Cîrstea, cealaltă româncă de pe tabloul principal

Pe tabloul principal de simplu feminin se mai află Sorana Cîrstea, locul 17 WTA și cap de serie numărul 16.

Cîrstea urmează să joace în primul tur împotriva austriecei Julia Grabher, aflată pe locul 114 în clasamentul mondial.

Eliminarea Gabrielei Ruse lasă astfel Sorana Cîrstea drept singura reprezentantă a României rămasă, deocamdată, în competiția de simplu feminin de la US Open.

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