Ben Shelton este la un singur pas de cel mai prestigios trofeu din cariera sa. Tânărul jucător american s-a calificat în ultimul act de la US Open și va juca duminică marea finală împotriva germanului Alexander Zverev.

Calificarea a fost obținută după o revenire spectaculoasă în semifinala disputată împotriva compatriotului său Frances Tiafoe. Favoritul numărul opt s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, asigurându-și locul în prima sa finală de Grand Slam din carieră.

Miza este uriașă pentru tenisul masculin din Statele Unite. Niciun jucător american nu a mai reușit să câștige un titlu de Grand Slam la simplu de la victoria lui Andy Roddick la Flushing Meadows, din anul 2003.

Shelton are șansa istorică de a pune capăt acestei perioade de așteptare de 23 de ani. La vârsta de 23 de ani, el devine cel mai tânăr finalist american de la US Open din era modernă, de la performanța lui Roddick, care avea 21 de ani la momentul triumfului său.

În plus, parcursul din acest an confirmă forma excelentă a ocupantului locului 9 ATP. Aceasta va fi a cincea sa finală din sezon, Shelton având un bilanț impecabil de 4-0 în meciurile decisive, după trofeele cucerite la Dallas, München, Stuttgart și Montreal.

„O să am nevoie de voi duminică. O să dau tot ce am aici. O să las totul pe teren. Sper să mă susţineţi. Hai să facem asta pentru SUA.”

Detașat de palmaresul direct în care Alexander Zverev conduce cu 5-0 în seria Lexus ATP Head2Head, Shelton intră pe teren cu o încredere uriașă. Moralul americanului a fost catapultat de victoria din sferturile de finală împotriva campionului en titre, Carlos Alcaraz.

De cealaltă parte, favoritul numărul unu al turneului a trecut în semifinale de Karen Khachanov, după un meci intens de două ore și 56 de minute. Zverev bifează astfel a treia sa finală de Grand Slam din acest sezon și prima la New York din 2020 încoace.

Performanța îi aduce germanului egalitatea cu Jannik Sinner în fruntea ierarhiei PIF ATP Live Race To Turin, ambii având 7.950 de puncte în cursa pentru fotoliul de lider mondial la finalul anului. De asemenea, Zverev devine al 12-lea jucător din 1978 până în prezent care ajunge în finale de Mare Șlem pe trei suprafețe diferite într-un singur sezon.

Schimbarea de formă este remarcabilă față de începutul anului, când Zverev a părăsit terenul în lacrimi după a treia finală consecutivă pierdută la Australian Open în fața lui Sinner.

După acel moment, germanca de 29 de ani și-a rescris cariera: a cucerit primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros și a jucat finala la Wimbledon. Cu un bilanț de 24-2 în turneele majore în 2026, Zverev vizează al doilea trofeu din palmares la doar patru luni de la primul.

Meciul din semifinale a atins cote maxime de audiență și la nivel de VIP-uri. În tribune au fost prezente legende ale sportului alb precum Serena Williams, Stan Smith, Lindsay Davenport și Kim Clijsters. Spectacolul a fost urmărit de actori cunoscuți ca Ben Stiller și Rami Malek, dar și de personalități din sportul mondial precum baschetbalistul Jalen Brunson sau legendarul fotbalist brazilian Ronaldo.