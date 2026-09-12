Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îi solicită administraţiei de la Washington să ia rapid noi măsuri împotriva Rusiei, pe fondul intensificării atacurilor cu rachete şi al temerilor legate de apropierea sezonului rece. Liderul de la Kiev i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să impună sancţiuni care să limiteze capacitatea Moscovei de a produce rachete balistice şi alte arme. Volodimir Zelenski a transmis mesajul în timpul forumului Yalta European Strategy, organizat vineri la Kiev.

Preşedintele ucrainean consideră că noile măsuri împotriva Rusiei trebuie adoptate fără întârziere.

„Trebuie impuse sancţiuni chiar acum. Aceste sancţiuni trebuie să fie severe. (…) Uneori nu înţeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”, a declarat Zelenski în cadrul forumului Yalta European Strategy de la Kiev.

Liderul ucrainean a insistat asupra necesităţii unor măsuri care să lovească direct capacitatea Rusiei de a produce armament.

„Măsurile menite să limiteze producţia de rachete balistice şi de arme conexe trebuie luate fără întârziere”, a insistat Zelenski, considerând că „este important ca administraţia americană să ia decizii ferme, decizii personale ale preşedintelui Trump”.

Preşedintele Ucrainei a declarat, în timpul vizitei efectuate joi în Canada, că intenţionează să se întâlnească din nou cu Donald Trump la sfârşitul lunii septembrie, la New York.

O astfel de întrevedere ar putea avea loc după vizitele unor emisari americani la Moscova şi Kiev. Zelenski speră ca discuţiile să contribuie la relansarea negocierilor privind războiul din Ucraina, în condiţiile în care eforturile diplomatice se află într-un punct dificil de la începutul anului.

În ultimele luni, Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile cu rachete cu rază lungă de acţiune. Tot mai multe lovituri au vizat obiective civile şi infrastructuri importante.

Printre ţinte s-au numărat fabrici, rafinării, depozite, infrastructura energetică şi instalaţii portuare. Au fost afectate inclusiv nave care transportă mărfuri.

Atacurile ruseşti au provocat pagube importante mai multor întreprinderi ucrainene, în special celor din industria metalurgică. În acelaşi timp, loviturile asupra navelor de marfă din Marea Neagră au perturbat o parte semnificativă a exporturilor agricole ale Ucrainei.

Kievul este preocupat şi de efectele pe care le-ar putea avea atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice în sezonul rece. Ucraina dispune de mijloace limitate pentru interceptarea rachetelor ruseşti, ceea ce amplifică temerile privind o nouă campanie de lovituri asupra reţelelor de energie.

Iarna reprezintă o perioadă deosebit de dificilă pentru Ucraina, deoarece eventualele atacuri asupra infrastructurii energetice pot afecta alimentarea cu electricitate şi încălzirea populaţiei.

Autorităţile de la Kiev se tem că Moscova ar putea încerca din nou să provoace distrugeri majore infrastructurii energetice, după atacurile care au afectat sistemul ucrainean în 2025.