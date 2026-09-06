Întâ lnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii președintelui american Donald Trump,Steve Witkoff și Jared Kushner, s-a încheiat duminică la Kiev după aproximativ trei ore, fără să fie anunțat un progres concret în negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Vizita celor doi emisari americani în capitala Ucrainei a avut loc la o zi după întâlnirea lor cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova.

Este pentru prima dată când Steve Witkoff și Jared Kushner au mers la Kiev în cadrul eforturilor administrației Trump de a relansa negocierile de pace. Cei doi au avut anterior mai multe întâlniri la Moscova în cadrul demersurilor diplomatice americane.

După întâlnirea cu Zelenski, discuțiile au continuat într-un format mai larg, la care, alături de delegațiile ucraineană și americană, au participat și consilierii pentru securitate națională ai Franței, Germaniei și Regatului Unit, potrivit Reuters.

În timpul întâlnirii, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina dorește încheierea războiului, însă consideră necesare garanții de securitate pentru perioada de după conflict.

„Nu dorim suferință și nici moarte. Dorim ca acest război să se încheie într-un mod just și care să împiedice Rusia să continue să agreseze Ucraina”, le-a spus Zelenski lui Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit agenției ucrainene UNIAN.

Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanții de securitate și a unei păci pe care Ucraina să o considere demnă.

„Sunt necesare garanții de securitate. Este necesară o pace demnă. Propunerile noastre au fost schițate”, a mai spus Zelenski, fără să ofere detalii despre propunerile pregătite de partea ucraineană.

Înaintea întâlnirii cu emisarii americani, Zelenski declarase că Ucraina este interesată de apropierea sfârșitului războiului și că propunerile sale pentru negocieri sunt pregătite.

Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a transmis că obiectivul administrației americane nu este doar încetarea războiului, ci și crearea condițiilor pentru o pace durabilă în Ucraina.

Potrivit UNIAN, Kushner a spus că un eventual acord de pace ar trebui să facă imposibilă izbucnirea unui nou război și să ofere Ucrainei posibilitatea de a folosi pentru dezvoltarea sa forța și capacitatea de inovare demonstrate în anii de război.

Kushner a insistat că Donald Trump este „foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge” în urma căreia suferă numeroase familii.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Washingtonul încearcă să relanseze negocierile dintre Rusia și Ucraina, blocate de mai multe luni.

Steve Witkoff a ajuns la Kiev după ce, sâmbătă, s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin împreună cu Jared Kushner. Cei doi emisari i-au prezentat liderului rus o nouă propunere americană privind încheierea războiului, însă detaliile acesteia nu au fost făcute publice.

După întâlnirea cu Zelenski, Witkoff a descris discuțiile purtate la Moscova și Kiev drept „foarte semnificative” și „foarte importante”.

Emisarul american s-a declarat „încurajat” să continue eforturile diplomatice la Kiev atât timp cât va fi necesar pentru a vedea dacă negocierile de pace pot fi reactivate.

Și întâlnirea de la Moscova s-a încheiat fără anunțarea unui acord sau a unui progres concret. Kremlinul a descris însă discuțiile dintre Putin și cei doi emisari americani drept substanțiale și constructive.

Eforturile administrației americane de a intermedia un acord între Rusia și Ucraina nu s-au concretizat până acum într-o înțelegere.

Negocierile au intrat într-un blocaj, în condițiile în care Moscova și Kievul nu au reușit să își apropie pozițiile în privința principalelor probleme aflate pe masa discuțiilor.

Rusia continuă să solicite concesii teritoriale din partea Ucrainei, inclusiv cedarea întregului Donbas. Volodimir Zelenski a respins această revendicare.

Cea mai recentă rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de Statele Unite s-a desfășurat la Geneva, în februarie, și s-a încheiat fără progrese. Pozițiile celor două părți au rămas în continuare îndepărtate în ceea ce privește teritoriile ocupate și condițiile pentru încetarea războiului.

Între timp, negocierile pentru încheierea războiului au trecut în plan secund în agenda Washingtonului, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel și Iran. Conflictul a afectat și ritmul eforturilor americane de mediere în dosarul ruso-ucrainean.

În timp ce negocierile diplomatice sunt blocate, forțele ruse continuă operațiunile militare în Ucraina.

Vladimir Putin urmărește ocuparea teritoriului din regiunea Donețk care se află încă sub controlul armatei ucrainene, ceea ce ar permite Rusiei să își consolideze controlul asupra întregului Donbas.

Donbasul este format din regiunile Donețk și Lugansk. Cea din urmă se află în cea mai mare parte sub control rusesc.

Rusia susține că urmărește eliminarea cauzelor pe care le consideră fundamentale pentru conflict și continuă să își mențină obiectivele militare în Ucraina. În timpul întâlnirii de la Moscova, Putin le-a transmis emisarilor americani că Rusia consideră că își poate atinge obiectivele militare.

Consilierul pentru politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a descris întâlnirea de sâmbătă cu Steve Witkoff și Jared Kushner drept „foarte utilă”.

Potrivit oficialului rus, discuțiile au vizat mai multe idei privind o posibilă soluționare a conflictului, iar emisarii americani au urma să ducă la Kiev punctele de vedere prezentate de Vladimir Putin.

La rândul său, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că în timpul discuțiilor au fost analizate planuri concrete privind următorii pași, care urmează să fie anunțați în săptămânile următoare.