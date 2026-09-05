Mesajul lui Vladimir Putin după discuțiile cu Witkoff și Kushner

Vladimir Putin s-a întâlnit sâmbătă, la Kremlin, cu emisarii speciali ai SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, într-o nouă încercare de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele rus le-a transmis că relațiile dintre Moscova și Washington au fost întotdeauna benefice și că Rusia consideră oportună colaborarea cu Statele Unite, în timp ce delegația americană i-a mulțumit pentru suspendarea atacurilor asupra Kievului pe durata vizitei.

Potrivit Reuters, Steve Witkoff a spus că președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis lui Vladimir Putin urări de bine și i-a mulțumit pentru încetarea focului pe durata deplasării delegației americane.

Putin a afirmat că Rusia va face tot posibilul pentru a garanta siguranța mediatorilor.

Cei doi emisari americani se află la Moscova pentru discuții privind încetarea războiului din Ucraina. Întâlnirea de la Kremlin este menită să relanseze eforturile diplomatice care au rămas blocate în ultimele luni.

Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene de ambele părți. Vladimir Putin și Volodimir Zelenski au convenit să suspende temporar atacurile asupra capitalelor celeilalte părți pe durata discuțiilor.

Inițiativele SUA pentru oprirea conflictului au încetinit în ultimele șase luni, pe măsură ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului cu Iranul.

Ultima vizită cunoscută la Moscova a lui Witkoff și Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a avut loc în ianuarie, când cei doi au avut discuții și cu Vladimir Putin la Kremlin. Potrivit AP, la începutul întâlnirii de sâmbătă, Putin le-a cerut lui Kushner și Witkoff să-i transmită lui Trump urările sale călduroase și recunoștința sa.

Președintele rus a descris situația din Ucraina ca fiind „nu tocmai simplă”. Rusia a declanșat invazia pe scară largă asupra Ucrainei la 24 februarie 2022.

Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să viziteze duminică și capitala Ucrainei. Oficialii ucraineni au spus că aceasta va fi prima lor deplasare la Kiev în cadrul actualului proces de pace. Vizita are loc în perioada în care Rusia și Ucraina au anunțat o pauză limitată a atacurilor asupra celor două capitale.

„(Preşedintele rus Vladimir) Putin a ordonat ca timp de trei zile, începând de la miezul nopţii de astăzi, să nu se efectueze atacuri împotriva Kievului”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Dmitri Peskov, pentru agenţia de ştiri rusă TASS.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra Moscovei până luni. Președintele ucrainean a spus că a discutat sâmbătă după-amiază cu delegația americană după sosirea acesteia la Moscova.

„De acum şi până la sfârşitul zilei de sâmbătă, precum şi duminică şi luni, Ucraina este gata să se abţină de la atacuri asupra Moscovei, şi ne aşteptăm ca ruşii să facă acelaşi lucru în ceea ce priveşte Kievul”, a spus el.

Steve Witkoff și Jared Kushner au fost întâmpinați la aeroportul din Moscova de reprezentantul rus Kirill Dmitriev, potrivit TASS.

Dmitriev a publicat fotografii realizate la sosirea delegației americane și le-a însoțit de mesajul: „Bine aţi venit la Moscova, artizani ai păcii”.

În timp ce negocierile diplomatice încearcă să fie relansate, războiul aerian dintre Rusia și Ucraina s-a intensificat. Pe fondul blocării eforturilor de pace, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului și asupra altor orașe ucrainene.

Bombardamentele s-au prelungit inclusiv în timpul zilei, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu o lipsă de sisteme de apărare aeriană. Vineri, o dronă rusă a lovit una dintre cele mai importante clădiri guvernamentale din Kiev, sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU.

Instituția este una dintre agențiile implicate în desfășurarea operațiunilor ucrainene de lovire în adâncime pe teritoriul Rusiei.

Atacurile ucrainene de lungă distanță au vizat instalații militare rusești, rafinării de petrol și centre de comerț electronic. Prin aceste operațiuni, Ucraina încearcă să afecteze efortul de război și economia Kremlinului și să facă efectele conflictului resimțite și de cetățenii ruși.

Războiul aerian s-a intensificat în condițiile în care trupele încearcă să obțină progrese de-a lungul unei linii a frontului de aproximativ 1.250 de kilometri.

Rusia a folosit recent drone rapide, propulsate de motoare cu reacție, iar sirenele de raid aerian au devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi din Kiev.

Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă, într-o postare pe rețelele sociale, că Rusia a lansat în timpul nopții atacuri asupra aeroporturilor internaționale din Kiev și Boryspil. Președintele ucrainean a legat aceste lovituri de vizita programată a reprezentanților SUA.

„În mod evident, aceste atacuri ruseşti asupra aeroporturilor reprezintă o reacţie la discuţiile şi pregătirile privind posibilitatea ca partea americană să utilizeze un avion pentru a se deplasa în Ucraina”, a spus el.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina va ține cont de această mișcare în planificarea operațiunilor sale din săptămâna următoare.

„Am luat act de această mişcare a Rusiei şi, săptămâna viitoare, ne vom adapta operaţiunile în consecinţă în ceea ce priveşte spaţiul aerian rus, care a devenit periculos din cauza dronelor şi rachetelor noastre aflate în aer. Desigur, nu există şi nu vor exista ameninţări la adresa diplomaţiei din partea noastră.”