Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment direct companiilor aeriene, asigurătorilor și tuturor statelor ale căror aeronave folosesc spațiul aerian și nodurile rutiere aeriene majore din Rusia. Liderul de la Kiev a explicat că intensificarea prezenței dronelor va transforma zona într-un mediu extrem de nesigur pentru zborurile comerciale.

Într-o declarație transmisă pe rețelele de socializare, Zelenski a subliniat că semnalul transmis de Ucraina vizează „fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurător” și entitățile care operează pe marile aeroporturi din Federația Rusă. „Cerul rusesc devine complet periculos”, a transmisi șeful statului ucrainean pe Facebook.

Zelenski a ținut să precizeze că acțiunile Ucrainei nu vizează avioanele comerciale, ci este vorba despre un risc real generat de noile realități din zonă.

„Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare – niciun avion civil. Pur și simplu, vor exista drone pe cerul Rusiei, iar acest lucru trebuie luat în considerare”, a spus liderul ucrainean.

Liderul de la Kiev a acuzat autoritățile de la Moscova că ascund adevăratul nivel al riscurilor și a estimat o restrângere treptată a curselor comerciale pe teritoriul rus.

„Cerul rusesc va fi, de facto, închis: războiul declanșat de Rusia îi închide spațiul aerian”, a declarat Zelenski. Oficialul a motivat această ieșire publică prin intenția de a preveni posibile pierderi de vieți omenești în rândul populației civile.

„Noi, în Ucraina, nu vrem pierderea unor vieți nevinovate. De aceea îi avertizăm pe parteneri: pe cerul Rusiei s-au terminat momentele de siguranță”, a transmis președintele Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a solicitat ca datele prezentate să fie transmise prin canale diplomatice, atât de către ambasadorii acreditați la Kiev, cât și de cei aflați în misiune la Moscova, către guvernele pe care le reprezintă, pentru o reevaluare a nivelului de pericol.

Avertismentul este orientat în special către operatorii care încă mențin rute directe către marile orașe din Rusia.

„Este important ca acest lucru să fie auzit de companiile aeriene relevante care zboară în prezent, în primul rând, către aeroporturile din Moscova, Sankt Petersburg și către alte destinații-cheie din Rusia”, a completat Zelenski.

Pentru a oficializa aceste notificări, Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev și alte autorități competente vor transmite rapoarte detaliate către organismele internaționale din domeniul aviației.

În final, președintele ucrainean a transmis un mesaj direct tuturor operatorilor de profil: „Aviația civilă nu are ce căuta printre drone.”

Deși declarațiile reprezintă o atenționare severă privind securitatea zborurilor din Rusia, Zelenski nu a nominalizat ținte specifice și nu a menționat intenția de a ataca direct infrastructura aeroportuară civilă.