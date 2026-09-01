Din cuprinsul articolului Risc major pentru Ucraina. Parlamentul de la Kiev a blocat o lege crucială pentru ajutoarele de miliarde de la FMI și UE

Un proiect de lege extrem de important, care prevedea introducerea unor taxe vamele pe coletele internaționale, a fost respins de Parlamentul de la Kiev. Această măsură reprezenta o condiție esențială pentru ca Ucraina să poată accesa noi tranșe din fondurile de sprijin oferite de Fondul Monetar Internațional și de Uniunea Europeană.

Decizia deputaților din Rada Supremă vine în ciuda avertismentelor severe lansate de executivul ucrainean cu privire la pericolele financiare care amenință stabilitatea țării, anunță Reuters.

Subiectul introducerii unor taxe pentru pachetele sosite din străinătate a generat discuții aprinse în Ucraina, devenind un punct delicat în cadrul negocierilor purtate de Kiev cu partenerii și creditorii externi. În contextul unui conflict militar care se prelungește și al necesității de a susține efortul de apărare în fața agresiunii ruse, presiunea pe bugetul de stat este fără precedent.

Premierul ucrainean Serhii Korețki a subliniat gravitatea situației în fața deputaților, explicând că deficitul destinat nevoilor militare a ajuns la nivelul de 27 de miliarde de dolari, respectiv 23,3 miliarde de euro. În acest context, șeful guvernului a cerut urgentarea votului pe proiectele de reformă fiscală pentru a evita agravarea dezechilibrelor financiare.

Conform calculelor realizate de Ministerul Finanțelor din Ucraina, aplicarea unei taxe pe coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro ar fi adus la bugetul de stat venituri anuale de aproximativ 10 miliarde de hrivne, adică circa 193,86 milioane de euro.

Teama de scumpiri a blocat votul din Rada Supremă Cu toate acestea, inițiativa legislativă nu a trecut de votul Parlamentului. O parte dintre parlamentari au votat împotrivă de teama că aplicarea noilor dări va duce la creșterea costului de trai pentru populație, deja greu încercată de cei peste patru ani de război.

Urmările acestui vot negativ pot fi însă extrem de severe. Danîlo Hetmanțev, președintele Comisiei parlamentare pentru finanțe, impozite și vamă, a avertizat că neadoptarea acestei măsuri poate bloca asistență financiară în valoare de aproximativ patru miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a FMI.

Comentând decizia colegilor săi pe canalul de Telegram, oficialul ucrainean a lansat un avertisment dur: „O catastrofă financiară nu este doar iminentă. Ea este deja aici”.

Evaluarea FMI și avertismentele premierului Korețki Respingerea proiectului are loc chiar în perioada în care o misiune de monitorizare a Fondului Monetar Internațional se află la Kiev pentru a analiza modul în care Ucraina își îndeplinește angajamentele din cadrul programului de creditare.

Înainte de votul din Parlament, premierul Serhii Korețki a încercat să convingă deputații de necesitatea adoptării reformelor: „Avem la dispoziție 30 de miliarde de dolari: aceasta este suma pe care o putem și ar trebui să o primim de la partenerii noștri în acest an, cu condiția să ne respectăm angajamentele asumate. Deciziile necesare se află în mâinile noastre (...)”.

Șeful executivului a completat avertismentul arătând consecințele întârzierilor: „Nu au fost luate toate deciziile convenite cu partenerii noștri, iar obligațiile noastre față de aceștia nu au fost respectate pe deplin. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, țara s-ar putea confrunta cu riscuri financiare semnificative”.