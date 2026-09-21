Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va merge în Parlament pentru votul de învestitură, după ce PSD a transmis că nu va susține Cabinetul propus de acesta. Mureșan a criticat poziția social-democraților și a spus că decizia lor a fost un gest ostil inclusiv față de președintele României.

Premierul desemnat a fost întrebat dacă mai intenționează să meargă în Parlament pentru votul de învestitură, după anunțul făcut de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Categoric, da. Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să ştie ce propunem pentru România: un stat nou, modern, o administraţie publică centrală reformată, eficientizată, administraţie locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. Reducem pierderile în companiile de stat şi folosim banii pentru sănătate, pentru educaţie, pentru şcoli, pentru grădiniţe, acolo unde e nevoie. Vom prezenta Parlamentului României viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Ştiu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat. Deci, vom merge în Parlamentul României, în primul rând, pentru a prezenta o viziune pentru România, în al doilea rând, pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Şi în al treilea rând, din respect faţă de Constituţia României şi faţă de preşedinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a spus că a fost surprins de atitudinea lui Sorin Grindeanu și a criticat momentul în care PSD și-a exprimat poziția față de candidatura sa.

„PSD-ul aproape a spus că are rezerve faţă de candidatura mea, înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil şi faţă de preşedintele României”, a menționat Siegfried Mureșan.

El a vorbit și despre ceea ce a descris drept o lipsă de respect față de șeful statului.

„Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a domnului Sorin Grindeanu faţă de preşedintele României”, a spus Mureșan.

Întrebat dacă social-democrații își pot schimba poziția și dacă ar putea susține Cabinetul propus, Mureșan a spus că intenționează să poarte discuții cu reprezentanții PSD.

„Vom discuta cu ei. Astăzi a apărut în Monitorul Oficial decretul de nominalizare. Primii parlamentari cu care voi discuta, în mod firesc sunt parlamentarii de la Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR, partenerii noştri, pentru a le prezenta programul de guvernare pe care îl finalizăm cel mai probabil în cursul zilei de mâine, după care vom discuta cu grupul minorităţilor naţionale şi apoi voi căuta să avem un dialog civilizat şi cu PSD”.

PSD își menține opoziția față de învestirea lui Siegfried Mureșan, după reuniunea de luni a conducerii partidului, convocată pentru stabilirea poziției social-democraților față de premierul desemnat. Liderii formațiunii susțin că Mureșan intenționează să continue politicile economice și reformele asociate fostului Executiv condus de Ilie Bolojan. Poziția PSD urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național, care va lua decizia statutară privind votul pentru viitorul Guvern.

Poziția social-democraților vine după mai multe zile de tensiuni cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să se delimiteze de politicile fostului Executiv, în timp ce acesta a susținut public continuarea reformelor asociate lui Ilie Bolojan.

După ședința conducerii PSD, Sorin Grindeanu a invocat situația economică și riscul unor noi reduceri bugetare pentru a explica poziția partidului.

Sorin Grindeanu: „PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului”

„Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro mai puțin decât în trimestrul al doilea al anului 2028. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări ale prețului energiei electrice și ale combustibililor, cu benzina peste 10 lei și motorina peste 11 lei.

PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea, PSD nu îl poate vota.

Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că, sub falsul drapel al reformei, nu vor fi făcute noi tăieri.

Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că, din punctul nostru de vedere, nici măcar nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele și pe răbdarea tuturor românilor.

În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineață, înainte de a începe noi ședința, deci în loc de atacuri la PSD și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce a mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul al treilea.”

Poziția stabilită de conducerea PSD nu reprezintă decizia finală privind votul din Parlament. Sorin Grindeanu a explicat că recomandarea adoptată luni va fi transmisă Consiliului Politic Național, forul statutar care urmează să stabilească poziția partidului.

„Pentru toate acestea și nu numai, PSD a decis astăzi să nu voteze Guvernul Bolojan 2.0. Dar, sigur, fac o mică precizare, poate n-am fost foarte clar. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care este forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi, decizia a fost în unanimitate ca recomandarea să fie aceasta: de a nu vota Guvernul Bolojan 2.0”, a spus acesta.