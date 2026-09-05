Putin ordonă oprirea atacurilor asupra Kievului. Cât va dura pauza

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat sâmbătă, 5 septembrie, suspendarea atacurilor asupra Kievului pentru trei zile, începând de la miezul nopții, în contextul vizitei programate a emisarilor americani Jared Kushner și Steve Witkoff în capitala Ucrainei. Kremlinul a anunțat că măsura este legată de pregătirea și desfășurarea discuțiilor cu delegația SUA.

Ordinul a fost făcut public de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a transmis că atacurile asupra capitalei ucrainene vor fi oprite timp de trei zile.

„Preşedintele rus şi comandantul suprem (Vladimir) Putin a dat ordinul de a nu lansa atacuri asupra Kievului timp de trei zile, începând de astăzi la miezul nopţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, citat de agenția TASS, hotărârea are legătură „de pregătirea şi desfăşurarea discuţiilor” cu delegația americană care urmează să ajungă la Kiev.

Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii speciali ai SUA, au sosit sâmbătă pe Aeroportul Vnukovo din Moscova.

Presa de stat rusă a publicat imagini cu un convoi de mașini pregătit pentru întâmpinarea delegației americane.

Vizita celor doi în Rusia precede deplasarea programată în capitala Ucrainei.

Potrivit informațiilor apărute anterior, bazate pe declarațiile unor oficiali americani și ucraineni, Witkoff și Kushner sunt așteptați să poarte discuții cu Vladimir Putin înainte de a pleca spre Kiev.

Cei doi ar urma să ajungă duminică în capitala Ucrainei, unde este programată o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski.