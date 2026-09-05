Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii speciali ai președintelui american Donald Trump, au ajuns sâmbătă, 5 septembrie, la Moscova, într-o nouă încercare a administrației de la Washington de a relansa negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Cei doi sunt așteptați să discute cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de a se deplasa la Kiev, unde urmează să se întâlnească duminică, 6 septembrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Avionul care i-a transportat pe cei doi emisari americani a aterizat pe Aeroportul Vnukovo din Moscova. Presa rusă a publicat imagini cu un convoi de mașini pregătit pentru delegația americană, iar agenția de stat TASS a difuzat, la rândul său, imagini video de la sosirea acestora.

Potrivit relatărilor din presa internațională, cei doi au fost întâmpinați de Kirill Dmitriev, emisarul prezidențial rus pentru investiții și cooperare economică. Dmitriev a participat anterior la negocieri cu oficiali americani și cu Vladimir Putin.

Potrivit unei surse anonime citate de presa rusă, aeronava utilizată pentru deplasarea delegației americane a fost un Boeing C-32A al Forțelor Aeriene ale SUA, modificat pentru transportul oficialilor.

Sursa citată a afirmat că aeronava a decolat din Miami, Florida, și a făcut o escală la Helsinki, în Finlanda, înainte de a-și continua zborul către Rusia.

Datele de urmărire furnizate de serviciul FlightRadar24 au indicat că aeronava a intrat în spațiul aerian rus deasupra Golfului Finlandei și a trecut în apropierea orașului Sankt Petersburg în jurul prânzului.

Boeing C-32A este o aeronavă de transport militar utilizată pentru deplasările unor înalți oficiali ai guvernului american, inclusiv vicepreședintele și secretarul de stat.

Witkoff și Kushner sunt așteptați să poarte discuții cu Vladimir Putin la Moscova, după care urmează să se deplaseze în Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat anterior că emisarii americani vor ajunge la Kiev duminică, 6 septembrie, după vizita de la Moscova. Potrivit acestuia, discuțiile cu partea ucraineană vor avea loc în cadrul aceleiași misiuni diplomatice americane.

Vizita la Kiev ar urma să fie prima deplasare a lui Jared Kushner în capitala Ucrainei în cadrul actualelor eforturi diplomatice. Cei doi emisari încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului, blocate de mai multe luni.

Misiunea lui Witkoff și Kushner are loc după o perioadă în care negocierile privind războiul din Ucraina au rămas în impas.

Ultima rundă de discuții trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite menționată în material a avut loc în perioada 17–18 februarie 2026, la Geneva, în Elveția.

O nouă rundă de negocieri fusese programată pentru 5 martie, la Abu Dhabi, însă aceasta a fost amânată ulterior pe fondul izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu.

Deplasarea celor doi emisari americani la Moscova și apoi la Kiev face parte din eforturile administrației Trump de a relua contactele diplomatice și de a identifica o soluție pentru încheierea războiului.