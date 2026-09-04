Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri, 4 septembrie 2026, că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să viziteze Moscova și apoi Kievul, duminică, în cadrul unor demersuri diplomatice pentru identificarea unor soluții de încheiere a războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev a cerut Rusiei să suspende atacurile aeriene pe durata necesară desfășurării discuțiilor.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, după discuții cu reprezentanții administrației americane. Zelenski a precizat că autoritățile ucrainene pregătesc vizita delegației și că a avut loc o reuniune cu echipa diplomatică de la Kiev care lucrează cu Statele Unite. Importanța demersului este legată de continuarea contactelor diplomatice în timp ce atacurile aeriene ruse și ucrainene continuă.

„Astăzi s-a stabilit clar că emisarii americani vor fi în Ucraina în zilele următoare și, de asemenea, în Rusia. Avem detaliile din partea echipei președintelui SUA. Am discutat astăzi că Steve Witkoff și Jared Kushner vor vizita Moscova și apoi, duminică, Kievul”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că discuțiile cu partea americană trebuie să fie cât mai constructive și substanțiale. El a precizat că obiectivul Kievului este identificarea unor opțiuni reale pentru încheierea războiului.

„Trebuie să căutăm opțiuni reale pentru a duce acest război spre sfârșit. Vom vedea ce propuneri aduc Steve și Jared și ce li se va spune la Moscova ca răspuns”, a afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a anunțat că Ucraina nu va efectua lovituri aeriene împotriva Rusiei în perioada necesară vizitei și a cerut Moscovei să adopte aceeași poziție.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să facă același lucru, asigurându-se că nu vor exista lovituri aeriene din partea sa pentru perioada necesară desfășurării acestor discuții și rezolvării problemelor logistice legate de această vizită americană”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a explicat că măsurile de siguranță sunt destinate reprezentanților americani care participă la negocieri, nu autorităților ruse. „Avem grijă de ei, nu de Rusia”, a spus acesta.

Solicitarea privind suspendarea atacurilor vine în timp ce Rusia și Ucraina continuă să efectueze lovituri aeriene, inclusiv asupra unor zone aflate în interiorul teritoriului celeilalte țări.

Today, it has been clearly established that U.S. envoys will be in Ukraine and Russia in the coming days. We have the details from the U.S. President’s team. We discussed today that Steve Witkoff and Jared Kushner will visit Moscow and then Kyiv on Sunday. We are preparing for… pic.twitter.com/MTehI6o2uw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, un atac cu dronă rusesc a lovit vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei din centrul Kievului. Incidentul evidențiază contextul de securitate în care ar urma să aibă loc vizita emisarilor americani.

Zelenski a precizat că autoritățile ucrainene se pregătesc pentru sosirea delegației și că discuțiile cu Statele Unite continuă la nivel diplomatic.

Vizita anunțată la Moscova și Kiev ar urma să ofere un nou cadru pentru discuții privind încheierea războiului. Deocamdată, declarațiile lui Zelenski nu includ detalii despre propunerile concrete care ar urma să fie prezentate sau despre eventualele rezultate ale negocierilor.

Pentru Kiev, prioritatea este identificarea unor soluții reale pentru oprirea conflictului. În același timp, cererea de suspendare a atacurilor aeriene arată că desfășurarea în siguranță a contactelor diplomatice rămâne o condiție importantă pentru continuarea discuțiilor.