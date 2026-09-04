Un oficial de rang înalt al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a fost demis după schimbul de focuri cu o unitate a serviciilor militare de informații (HUR), produs miercuri, 2 septembrie, la Kiev, potrivit Reuters.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut o anchetă asupra incidentului, iar autoritățile investighează în continuare circumstanțele confruntării, în care au fost răniți trei membri ai HUR.

Oleh Hramov, șeful departamentului SBU pentru protecția secretelor de stat și acordarea licențelor, a fost demis printr-un decret prezidențial semnat la 2 septembrie. Documentul nu precizează motivul demiterii, însă decizia vine în contextul anchetei privind confruntarea dintre cele două servicii.

Incidentul a avut loc în cartierul Berezniaki din Kiev, în timpul unei operațiuni a SBU legate de cazul lui Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului de Voluntari Ruși (RDK), formațiune care luptă alături de Ucraina și este subordonată HUR.

Potrivit relatărilor publicate de presa internațională, agenții SBU au efectuat o percheziție la domiciliul lui Kaplunov. La fața locului au ajuns și membri ai unității speciale „Timur”, care au intervenit în timpul operațiunii. Confruntarea a degenerat, iar trei membri ai HUR au fost răniți.

Versiunile celor două tabere diferă. SBU susține că desfășura o operațiune pentru dejucarea unui presupus complot coordonat de serviciile rusești. Reprezentanții unității „Timur” afirmă că oamenii lor au intervenit pentru a-l recupera pe Kaplunov, despre care susțin că fusese reținut ilegal.

Serviciul de Securitate al Ucrainei afirmă că Stepan Kaplunov ar fi avut contacte cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și că ar fi fost implicat într-un presupus plan de asasinare a unui lider al opoziției ruse.

SBU a publicat capturi de ecran ale unor mesaje și o înregistrare video în care Kaplunov afirmă că a fost contactat de o persoană care acționa în interesul FSB. Serviciul susține că ancheta vizează și presupuse planuri de atac împotriva unor militari ucraineni.

Acuzațiile nu au fost confirmate independent. Kaplunov contestă versiunea SBU și susține că declarațiile sale au fost obținute sub presiune. El a negat că ar fi colaborat cu FSB și a afirmat că operațiunea urmărea discreditarea unității „Timur”.

Volodimir Zelenski a calificat confruntarea drept o situație „absolut rușinoasă” și a cerut stabilirea responsabilităților. Președintele a transmis că schimburile de focuri între structurile ucrainene de securitate nu pot fi acceptate.

Biroul de Investigații de Stat și procurorul general au fost însărcinați să clarifice circumstanțele incidentului. În paralel, cele două servicii desfășoară anchete interne.

Reuters relatează că doi militari, unul din SBU și unul din HUR, au primit notificări privind calitatea de suspect. Ancheta urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de SBU sunt susținute de probe și dacă intervenția membrilor HUR a fost justificată.

Confruntarea are loc într-un moment în care aparatul de securitate ucrainean trece prin schimbări de conducere. Potrivit Le Monde, incidentul evidențiază rivalități mai vechi dintre SBU și HUR, două instituții care au dobândit o influență importantă în timpul războiului.

În centrul acestor tensiuni se află și relația dintre actualul șef al administrației prezidențiale, Kirilo Budanov, fost șef al HUR, și conducerea SBU. Cazul lui Denis Kireev, un agent ucrainean ucis în martie 2022 după ce fusese suspectat de trădare, este unul dintre episoadele invocate în acest context.

La această dată, autoritățile ucrainene nu au prezentat o concluzie finală privind responsabilitatea pentru schimbul de focuri. Demiterea lui Oleh Hramov reprezintă cea mai recentă măsură confirmată public, însă ancheta penală și verificările interne continuă.

Cazul rămâne deschis, iar stabilirea faptelor depinde de rezultatele investigațiilor și de probele administrate de autorități.