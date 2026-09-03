Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a luat o hotărâre importantă în ceea ce privește procesele îndreptate împotriva Federației Ruse. Instanța internațională a decis scoaterea de pe rol a 879 de cereri individuale, motivând că aspectele juridice esențiale au fost deja analizate în decizii anterioare. Cu toate acestea, magistrații subliniază că măsura nu reprezintă o iertare a statului rus pentru abuzurile comise, conform Mediafax.

Ieșirea Rusiei din sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului a avut loc la 16 septembrie 2022. Chiar și în aceste condiții, Moscova rămâne juridic responsabilă pentru încălcările drepturilor omului petrecute înainte de această dată. CEDO continuă să își exercite atribuțiile și să analizeze aceste dosare, în ciuda faptului că autoritățile ruse au refuzat orice formă de colaborare cu instanța.

Dosarele îndreptate împotriva Rusiei au fost structurate în două mari direcții de analiză. Prima categorie vizează acțiunile militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei și al Georgiei, controlul exercitat asupra anumitor regiuni din afara granițelor recunoscute la nivel internațional, precum și abuzurile grave semnalate în aceste zone de conflict.

În prezent, pe rolul instanței se mai află aproximativ 5.700 de cereri individuale din această categorie. Pentru a eficientiza analiza cauzelor legate de război și operațiuni militare, CEDO a creat un departament specializat, prioritatea fiind soluționarea rapidă a acestora.

A doua categorie cuprinde cererile fără legătură directă cu conflictele armate. Acestea privesc represiunea opoziției politice și a activiștilor, încălcarea libertății de exprimare, condițiile din penitenciare, problemele din sfera imigrației, restricțiile de circulație sau încălcarea confidențialității datelor personale. În toamna anului 2022 erau înregistrate 15.800 de astfel de plângeri, însă majoritatea au fost deja soluționate. De asemenea, Marea Cameră și camerele CEDO au analizat peste 60 de cauze de o importanță deosebită, care grupau mai mult de 600 de cereri.

Cazurile rămase, în număr de 879, au fost comasate în dosarul cunoscut sub denumirea „Lebedeva și alții împotriva Rusiei”. Judecătorii au decis în unanimitate că menținerea lor pe rol ar presupune un consum disproporționat de resurse judiciare, în condițiile în care problemele de fond au fost deja clarificate în jurisprudența anterioară.

Decizia de clasare este definitivă, însă magistrații au precizat că pot relua examinarea oricărui dosar dacă apar circumstanțe noi care să justifice o astfel de măsură.

Reprezentanții instanței europene au ținut să clarifice impactul acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale Rusiei. Măsura nu trebuie interpretată ca o exonerare retroactivă a Rusiei de obligațiile pe care le avea în perioada în care era parte la Convenție.

Retragerea Moscovei din mecanismul european nu anulează hotărârile deja pronunțate și nici nu șterge obligațiile juridice acumulate de statul rus înainte de luna septembrie 2022.