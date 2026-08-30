Cum se sesizează Poliția când vecinii fac gălăgie. Pașii legali

Gălăgia pe care o fac vecinii este una dintre cele mai frecvente surse de conflict la bloc. Legea protejează dreptul la liniște, iar cei deranjați au la dispoziție mai multe instrumente, de la discuția amiabilă până la amendă sau acțiune în instanță.

Conform Legii 61/1991, este interzisă tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00–08:00 și 13:00–14:00. În aceste intervale, muzica dată tare, petrecerile, lucrările cu bormașina sau orice zgomot puternic pot fi sancționate.

Amenzile încep de la câteva sute de lei și pot depăși 1.500–2.000 de lei, iar în cazul petrecerilor zgomotoase sumele sunt și mai mari.

Primul pas recomandat rămâne discuția directă și calmă cu vecinul. Mulți nu realizează cât de tare se aude în apartamentele alăturate, iar o abordare politicoasă rezolvă adesea situația.

Dacă gălăgia continuă, următorul pas este anunțarea administratorului sau a asociației de proprietari. Aceștia pot transmite o somație scrisă sau pot media conflictul, mai ales când sunt mai mulți locatari deranjați.

Când problema persistă, intervine sesizarea autorităților. Cea mai eficientă este sesizarea în timp real. În momentul în care zgomotul este în desfășurare, se sună la Poliția Locală sau la secția de poliție de care aparține imobilul.

La telefon trebuie comunicate clar: adresa completă, apartamentul de unde vine zgomotul, tipul de gălăgie și faptul că se desfășoară în intervalul protejat de lege. Poliția poate veni pe loc, constata fapta și aplica amendă.

Pentru situațiile repetitive, este utilă și o sesizare scrisă, depusă personal, prin e-mail sau online. Aceasta trebuie să conțină datele de identificare ale reclamantului, descrierea faptelor cu date și ore, precum și solicitarea de a se lua măsuri. Un jurnal cu incidentele, eventualele înregistrări și declarațiile altor vecini întăresc sesizarea.

Dacă nici intervențiile poliției nu rezolvă problema, rămâne varianta instanței. În baza probelor (procese-verbale, sesizări anterioare, martori), se poate cere încetarea comportamentului și chiar daune morale.

În practică, cele mai bune rezultate apar când se acționează treptat și documentat: mai întâi amiabil, apoi prin asociație și, la nevoie, prin sesizarea imediată a poliției.