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Un copil a căzut de la etajul al treila și a supraviețuit. Anchetă la Sebeș

Un copil a căzut de la etajul al treila și a supraviețuit. Anchetă la SebeșBloc. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Un copil în vârstă de patru ani a fost rănit, sâmbătă după-amiază, după ce ar fi căzut de la etajul al treilea al unui imobil din municipiul Sebeș, județul Alba.

Anchetă după ce un copil a căzut de la etajul al treilea

Incidentul a avut loc pe strada Mihail Kogălniceanu, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Potrivit Poliției Alba, apelul privind incidentul a fost primit în jurul orei 15:45. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sebeș, care au verificat informația și au constatat că minorul a căzut de la etajul al treilea al unui bloc.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Sebeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani, ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă”, au transmis reprezentanții Poliției județene Alba.

Micuțul a supraviețuit

Copilul a supraviețuit căderii, însă a suferit leziuni și a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre starea sa de sănătate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a determina circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Ancheta urmează să stabilească inclusiv modul în care copilul a ajuns să cadă de la etajul al treilea și dacă au existat factori care au favorizat producerea accidentului.

Anchetă după ce un copil a căzut de la fereastra apartamentului

Oamenii legii efectuează verificări la fața locului și urmează să stabilească toate împrejurările relevante pentru documentarea cazului. În funcție de rezultatele cercetărilor și de concluziile anchetei, autoritățile vor putea determina dacă incidentul a fost unul accidental sau dacă există și alte aspecte care trebuie verificate.

Astfel de cazuri sunt investigate cu atenție, în special atunci când este implicat un copil, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și a eventualelor responsabilități.

La momentul transmiterii informațiilor, cercetările polițiștilor erau în desfășurare, iar circumstanțele în care s-a produs căderea nu erau încă stabilite.

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