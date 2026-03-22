Un copil a murit după ce a căzut de la etajul nouă. Sunt luate în calcul mai multe scenarii

Un copil în vârstă de 5 ani a murit duminică după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc din sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a mobilizat rapid echipaje de poliție și intervenție medicală, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul minorului la fața locului, a anunțat Poliția Capitalei.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, cazul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, în cursul zilei de 22 martie. La scurt timp, polițiști din cadrul Secției 2 au fost direcționați către adresa indicată, unde au confirmat cele sesizate.

smurd

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că un copil de 5 ani fusese găsit căzut de la etajul nouă al imobilului în care locuia. Zona a fost securizată, iar intervenția echipajelor medicale a fost imediată.

Un echipaj de ambulanță a început manevrele de prim ajutor și resuscitare, însă starea copilului era extrem de gravă. În pofida eforturilor depuse de personalul medical, acesta a fost declarat decedat la scurt timp după intervenție.

Urmărire ca în filme în Elveția. Un suspect român s-a urcat pe o macara ca să scape de poliție
Nicușor Dan, după discuția cu Oana Gheorghiu. 2026, un an extrem de important pentru România
Trupul neînsuflețit a fost transportat ulterior la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Cazul a fost preluat de structurile de anchetă competente, fiind deschis un dosar pentru a clarifica împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Investigațiile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, care urmează să analizeze toate scenariile posibile.

Anchetatorii vor încerca să stabilească modul în care copilul a ajuns să cadă de la o asemenea înălțime, precum și dacă au existat factori care au contribuit la producerea incidentului. În paralel, sunt analizate imaginile din zonă și sunt luate declarații de la eventuali martori sau persoane aflate în locuință în momentul tragediei.

Autoritățile tratează cazul cu maximă prioritate, iar ancheta este în desfășurare pentru a reconstitui pas cu pas ultimele momente înainte de producerea incidentului.

19:14 - Urmărire ca în filme în Elveția. Un suspect român s-a urcat pe o macara ca să scape de poliție
19:07 - Nicușor Dan, după discuția cu Oana Gheorghiu. 2026, un an extrem de important pentru România
19:06 - Bessent: SUA au destui bani pentru război, nu vor crește taxele. Netanyahu cere liderilor mondiali să se alăture răzb...
18:55 - Greșeli frecvente care pot scurta viața unei mașini de spălat
18:46 - Bătaie pe terasa unui restaurant din Cluj. Arma unui polițist s-a descăract accidental
18:39 - Concertul Caritabil „Gala Bunei Vestiri” la Sala Radio. O seară de muzică dedicată mamelor aflate în dificultate

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
