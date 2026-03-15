Ajutorul de deces ar putea crește în 2026. Serviciilor funerare își calculează tarifele

Ajutorul de deces ar putea ajunge la 9.192 de lei în 2026, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale. Creșterea ar putea influența și costul serviciilor funerare, relatează ziaruldeiasi.ro.

Valoarea ajutorului de deces ar putea fi majorată, potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026. Documentul, publicat pentru dezbatere de Ministerul Finanțelor la 10 martie 2026, stabilește un câștig salarial mediu brut utilizat la calculul bugetului de 9.192 de lei pe lună.

Conform legislației, ajutorul de deces se stabilește anual și nu poate fi mai mic decât acest indicator. Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, suma acordată în cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane asigurate va ajunge la 9.192 de lei.

Valoarea ar fi cu 572 de lei mai mare decât cea acordată în prezent. În acest moment, ajutorul de deces este de 8.620 de lei.

Pentru decesul unui membru de familie, ajutorul ar urma să fie de 4.596 de lei, adică jumătate din suma stabilită pentru asigurați sau pensionari. Comparativ cu nivelul actual de 4.310 lei, majorarea ar fi de 286 de lei.

Sumele finale pot suferi modificări în momentul aprobării bugetului definitiv.

În practică, multe firme de servicii funerare își stabilesc ofertele în jurul valorii ajutorului de deces. Aceasta este, de regulă, suma pe care familia o primește de la stat pentru a acoperi cheltuielile legate de înmormântare.

În aceste condiții, o majorare a ajutorului poate fi urmată și de creșteri ale tarifelor pentru serviciile funerare.

Potrivit legislației, plata ajutorului de deces trebuie realizată într-un termen scurt după depunerea cererii.

Articolul 115 din Legea nr. 360/2023 prevede că suma trebuie acordată în maximum trei zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii competentă.

Plata poate fi făcută fie la casierie, fie prin transfer bancar către persoana care solicită dreptul.

Casa Județeană de Pensii Iași a anunțat programul pentru plata ajutoarelor de deces la casierie. Reprezentanții instituției au transmis: „Începând cu data de 02 martie 2026, plata ajutoarelor de deces prin casierie se va face astfel: pentru cererile depuse în intervalul 08:00 – 12:00, plata se va face în ziua lucrătoare următoare, în intervalul 10:00 – 14:00. Pentru cererile depuse în intervalul 12:00 – 14:00 (12:00 – 13:00 vinerea), plata se va face în două zile lucrătoare”.

Ajutorul de deces nu este acordat automat unui membru al familiei. Legea prevede că suma poate fi solicitată de orice persoană care demonstrează că a suportat cheltuielile pentru înmormântare.

Solicitantul poate fi soțul, copilul sau părintele persoanei decedate. De asemenea, ajutorul poate fi cerut și de o persoană juridică, dacă prezintă documente care dovedesc plata serviciilor funerare.

Dreptul se acordă și în cazul în care persoana decedată a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii în ultimele șase luni înainte de deces, indiferent de stagiul de cotizare realizat.

Legislația definește și categoria membrilor de familie pentru care se poate solicita ajutorul de deces.

În această categorie intră soțul sau soția, precum și copiii – proprii, adoptați, aflați în plasament sau încredințați spre creștere. Copiii pot beneficia de acest drept până la vârsta de 18 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile. În cazul în care un copil nu poate munci din cauza unei afecțiuni medicale, ajutorul poate fi acordat și după această vârstă.

De asemenea, ajutorul de deces poate fi acordat și pentru părinții sau bunicii oricăruia dintre soți.

Legea prevede că solicitantul trebuie să demonstreze că persoana decedată era asigurată sau pensionar la momentul decesului membrului de familie.

Dreptul la ajutor de deces este valabil și dacă persoana decedată se afla în concediu pentru creșterea copilului.

Acest concediu poate fi acordat până la doi ani sau până la trei ani în cazul copilului cu dizabilități. Condiția este ca persoana să fi fost asigurată în sistemul public de pensii înainte de intrarea în concediu.

Pentru acordarea ajutorului de deces trebuie depusă o cerere la casa de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului.

Dosarul trebuie să includă certificatul de deces și documentele care dovedesc plata cheltuielilor de înmormântare, precum facturi sau alte acte justificative.

Un aspect important este că acordarea ajutorului nu depinde de un anumit stagiu de cotizare. Dacă persoana decedată era pensionar sau asigurată în sistemul public de pensii, dreptul poate fi solicitat indiferent de perioada în care aceasta a contribuit la sistem.