Viața la bloc devine tot mai scumpă. Bani mai mulți la întreținere pentru români

Românii se confruntă în 2026 cu noi majorări ale costurilor de întreținere pentru locuințele de la bloc. Creșterile apar pe fondul scumpirilor la energie, al modificărilor din piața utilităților și al eliminării unor scheme de plafonare care au menținut facturile la un nivel mai redus în ultimii ani. Pentru multe familii, aceste costuri devin una dintre cele mai importante cheltuieli lunare.

În special pentru familiile cu copii, întreținerea unui apartament implică sume tot mai mari. O familie cu doi copii care locuiește într-un apartament cu trei camere ajunge, în medie, să plătească între 800 și 1.200 de lei lunar pentru întreținere, în funcție de consum și de tipul imobilului. În lunile de iarnă, când costurile cu încălzirea cresc, factura poate depăși chiar aceste valori.

Costurile de întreținere sunt influențate de scumpirile din energie

Majorarea facturilor la întreținere are legătură directă cu evoluțiile din piața energetică. În ultimii ani, liberalizarea pieței energiei și creșterea costurilor de producție au determinat scumpiri succesive la electricitate și gaze.

În paralel, unele scheme de plafonare aplicate de autorități în perioada crizei energetice au fost eliminate sau modificate. Acest lucru a dus la revenirea treptată a prețurilor la nivelurile pieței.

Costurile mai mari la energie se reflectă direct în facturile de întreținere ale locuințelor de la bloc, deoarece aceste cheltuieli sunt incluse în calculul lunar realizat de asociațiile de proprietari.

Ce servicii sunt incluse în întreținerea lunară

Cheltuielile de întreținere pentru un apartament includ mai multe servicii administrate prin intermediul asociațiilor de proprietari.

Printre acestea se numără energia electrică folosită pentru spațiile comune ale clădirii, iluminatul de pe scară sau funcționarea liftului. În factură sunt incluse și costurile pentru apă rece, apă caldă și încălzire, acolo unde există sisteme centralizate.

De asemenea, întreținerea lunară include serviciile de salubritate, administrarea clădirii, curățenia spațiilor comune și eventualele reparații sau lucrări de mentenanță.

În unele blocuri, pot fi adăugate și alte costuri, precum fondul de rulment sau fondul de reparații.

Diferențele de preț depind de tipul locuinței

Sumele plătite pentru întreținere diferă în funcție de dimensiunea locuinței și de consumul de utilități.

Pentru anul 2026, estimările arată că o garsonieră are cheltuieli lunare între aproximativ 350 și 450 de lei. Un apartament cu două camere ajunge, în medie, la costuri cuprinse între 550 și 800 de lei pe lună.

În cazul apartamentelor cu trei camere, întreținerea lunară variază între aproximativ 800 și 1.200 de lei, în funcție de mai mulți factori.

Printre acești factori se numără numărul de persoane din locuință, nivelul consumului de apă sau energie și modul în care este încălzită clădirea.

Cât plătește o familie cu doi copii într-un apartament cu trei camere

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, costurile pot ajunge spre limita superioară a acestor estimări.

Într-un apartament cu trei camere, o familie de patru persoane poate avea o întreținere lunară de aproximativ 1.000–1.200 de lei în perioadele obișnuite ale anului.

În lunile de iarnă, când consumul de energie pentru încălzire crește, suma poate fi chiar mai mare, în special în blocurile racordate la sisteme centralizate de termoficare.

Consumul mai mare de apă, energia folosită pentru spațiile comune și serviciile de administrare contribuie la majorarea facturii lunare.

Iarna aduce cele mai mari facturi

Specialiștii în domeniul utilităților atrag atenția că sezonul rece rămâne perioada în care costurile de întreținere cresc cel mai mult.

Încălzirea locuințelor reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor în această perioadă. În unele cazuri, costurile pentru încălzire pot depăși jumătate din valoarea totală a facturii lunare.

Din acest motiv, proprietarii sunt sfătuiți să își planifice mai atent bugetul pentru lunile de iarnă.

factura / sursa foto: dreamstime.com

Creșterea costurilor este legată și de investițiile în clădiri

Un alt factor care influențează cheltuielile de întreținere este reprezentat de investițiile realizate în clădirile de locuințe.

În ultimii ani, multe blocuri au trecut prin lucrări de reabilitare termică sau modernizare a instalațiilor. Deși aceste investiții pot reduce consumul de energie pe termen lung, ele pot genera costuri suplimentare pe termen scurt.

În plus, costurile pentru servicii precum curățenia, administrarea sau mentenanța tehnică au crescut și ele, pe fondul majorării salariilor și al inflației.

Bugetul familiei este tot mai afectat de costurile locuinței

Pentru multe familii din România, întreținerea locuinței reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli lunare.

Pe lângă facturile la utilități, gospodăriile trebuie să acopere și alte costuri, precum alimentele, transportul sau educația copiilor.

Creșterea constantă a prețurilor la energie și servicii face ca planificarea bugetului familial să devină tot mai importantă.

Specialiștii recomandă monitorizarea atentă a consumului de utilități și adoptarea unor măsuri simple de economisire, precum utilizarea eficientă a energiei sau reducerea pierderilor de căldură.

