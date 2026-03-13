Inflația, în scădere ușoară. Alimentele continuă să se scumpească

În februarie 2026, rata anuală a inflației a scăzut ușor față de aceeași lună a anului trecut, situându-se la 9,31%. Totuși, inflația continuă să rămână ridicată, peste 9%, pentru a șaptea lună consecutivă, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INSSE). Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, cu 11,37%, urmate de mărfurile nealimentare (+9,41%) și produsele alimentare (+7,89%).

Banca Națională a României estima anterior o țintă de inflație de 3,9% pentru finalul anului 2026, însă evenimentele internaționale, în special conflictul din Orientul Mijlociu, au complicat prognoza guvernatorului Mugur Isărescu.

Pe segmentul alimentelor, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la cafea (+25,82%), fructe proaspete (+16,12%) și conserve din fructe (+13%). Alte majorări importante au vizat laptele (+9,81%), pâinea (+10,12%), carnea de bovine (+11,79%) și ouăle (+14,33%).

La băuturi alcoolice, prețul berii a crescut cu 7,51%, iar cel al vinului cu 6,09%. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, cum ar fi cartofii (-11,82%), fasolea boabe (-4,54%), făina (-2,29%) și mălaiul (-1,27%).

Serviciile au continuat să se scumpească, cu creșteri semnificative la biletele CFR (+24,40%), apă, canal și salubritate (+17,21%), igienă și cosmetică (+15,94%) și alte servicii industriale (+15,96%).

Serviciile de reparații auto s-au scumpit cu 14,90%, iar chiriile au crescut cu 8,52%. Asistența medicală a înregistrat o majorare de 12,59%, transportul urban +10,02%, iar cel interurban +7,99%. Singura scădere în această categorie a fost la serviciile aeriene (-2,2%).

În rândul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu 56,92% după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor, energia termică cu 13,41%, cărțile și revistele cu 10,15%, detergenții cu 9,01%, tutunul cu 7,47%, medicamentele cu 4,18% și combustibilii cu 4,19%. Singura scădere a fost la prețul gazelor (-4,57%).

De la începutul anului 2026, jocurile de noroc au intrat în calculul IPC, tarifele acestora crescând cu 1,54% față de ianuarie și cu 4,21% față de decembrie 2025. În plus, în calculul inflației s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețului energiei electrice, conform O.U.G. nr. 6/2025.