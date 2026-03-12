Scumpirea petrolului ar putea crește inflația în România, susține viceguvernatorul BNR

Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu avertizează că o creștere cu 10% a prețului petrolului ar putea majora inflația anuală cu aproximativ 0,3 puncte procentuale. Oficialul a vorbit și despre riscurile unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu și despre necesitatea reducerii deficitului bugetar.

Creșterea prețului petrolului ar putea aduce presiuni suplimentare asupra inflației, în funcție de evoluțiile geopolitice din zona Golfului. Avertismentul a fost lansat de viceguvernatorul Cosmin Marinescu, în cadrul conferinței Rethink Romania.

Oficialul BNR a explicat că o majorare permanentă cu 10% a prețului petrolului ar putea adăuga aproximativ 0,3 puncte procentuale pe an la rata inflației. În aceste condiții, evoluțiile de pe piața energiei ar putea obliga banca centrală să reanalizeze estimările actuale.

Cosmin Marinescu a atras atenția că o eventuală escaladare a conflictelor din zona Golfului ar putea genera consecințe economice persistente la nivel global. În opinia sa, un război de durată ar produce efecte care s-ar transmite în timp și către economiile europene, inclusiv către România.

Viceguvernatorul BNR nu a exclus scenariul unui conflict prelungit. Într-un astfel de context, impactul asupra economiilor ar putea deveni semnificativ.

„O asemenea evoluție s-ar putea transforma într-o lamă cu două tăișuri pentru economiile europene și pentru România”, a spus el.

Potrivit oficialului, reacțiile piețelor financiare ar putea amplifica efectele. Marile fonduri de investiții monitorizează atent situația din regiune și ar putea decide să își revizuiască expunerile la nivel global.

Estimările actuale ale Banca Națională a României arată că rata anuală a inflației ar putea ajunge la 9,8% în luna iunie. Ulterior, indicatorul ar urma să intre pe o traiectorie descendentă.

Potrivit prognozei, inflația ar putea coborî până la 3,9% în decembrie 2026.

Oficialii băncii centrale menționează și efectul de bază generat de majorarea TVA. Acesta este așteptat să se manifeste în luna august și să influențeze evoluția indicatorului.

Cosmin Marinescu a precizat că România este relativ mai puțin expusă la importurile de petrol decât alte state europene.

Datele indică o dependență netă de aproximativ 1,5% din PIB în perioada 2022–2024. Tendința este însă de scădere, iar pentru 2025 nivelul ar putea ajunge la aproximativ 1% din PIB.

Cu toate acestea, oficialul BNR a subliniat că impactul asupra prețurilor bunurilor de consum rămâne relevant, deoarece evoluția petrolului influențează indirect costurile din economie.

În intervenția sa, viceguvernatorul BNR a vorbit și despre situația finanțelor publice. El a subliniat că ajustarea deficitului bugetar reprezintă o condiție importantă pentru stabilitatea economică.

„Numai astfel putem să revenim la sustenabilitate financiară și să reducem dezechilibrele structurale”, a transmis Cosmin Marinescu.

Totodată, oficialul BNR a prezentat și o schimbare în structura creșterii economice.

Datele pentru anul 2025 arată că investițiile au avut o contribuție mai mare la avansul economiei decât consumul. Investițiile au adăugat aproximativ 1 punct procentual la creșterea economică, în timp ce consumul a contribuit cu 0,4 puncte procentuale.

Potrivit lui Cosmin Marinescu, această evoluție indică o modificare treptată a motorului de creștere al economiei românești, cu potențial de echilibrare pe termen mediu.