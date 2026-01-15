International

Donald Trump vrea ca acțiunea militară din Iran să fie rapidă pentru a nu declanșa un război prelungit

Donald Trump vrea ca acțiunea militară din Iran să fie rapidă pentru a nu declanșa un război prelungitSursă foto: X.com
Președintele Donald Trump le-a transmis consilierilor săi de securitate națională că orice acțiune militară a SUA în Iran ar trebui să fie rapidă și decisivă, evitând un conflict prelungit care să dureze săptămâni sau luni, au declarat surse apropiate administrației pentru NBC News.

Consilierii lui Trump nu sunt siguri de un atac atac rapid în Iran

Potrivit surselor apropiate discuţiilor, președintele Donald Trump își dorește ca orice acțiune militară să fie rapidă și decisivă. Totuși, consilierii săi nu au putut garanta că regimul iranian s-ar prăbuși rapid după un atac al SUA.

Oficialii administrației au mai avertizat că resursele disponibile în regiune ar putea fi insuficiente pentru a face față unei reacții agresive din partea Iranului, ceea ce ar putea complica desfășurarea oricărei operațiuni militare.

Donald Trump ar putea limita inițial o eventuală ofensivă în Iran, urmărind evoluția situației

Președintele Donald Trump ar putea aproba o acțiune militară limitată în Iran, păstrând opțiunea de escaladare, însă până miercuri după-amiază nu se luase nicio decizie. Situația evoluează rapid, iar deciziile depind de evoluția evenimentelor din teren.

Proteste Iran

Proteste Iran / sursa foto: https://x.com/NUFDIran/highlights

În timpul vizitei la Detroit, Trump a afirmat că regimul iranian a suspendat uciderile protestatarilor și planurile de execuții, ceea ce ar fi putut declanșa o reacție militară americană. El a precizat că situația va fi monitorizată și că decizia finală privind acțiunea militară depinde de evoluția evenimentelor.

Opțiuni militare în Iran, adaptate la obiectivele lui Trump

Sursele NBC News au declarat că președintele Donald Trump este pregătit să își respecte promisiunile făcute protestatarilor din Iran, conform cărora SUA ar putea interveni militar pentru a-i sprijini. Marți, el a prezentat echipei de securitate națională obiectivele urmărite, iar Departamentul Apărării a adaptat opțiunile pentru a le îndeplini.

Un oficial de la Casa Albă a precizat că toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui pentru a aborda situația din Iran. Comandamentul Central al SUA a pregătit opțiuni militare pentru Trump, care au fost perfecționate și urmează să-i fie prezentate, în timp ce acesta a cerut informații suplimentare despre estimările privind victimele protestatarilor.

 

