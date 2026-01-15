SUA se pregătește de o intervenție militară în Iran. Semne ale pregătirilor de forță și decizia evacuării cetățenilor străini

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au atins un punct critic în această seară, pe măsură ce surse diplomatice europene de rang înalt avertizează că o intervenție militară a Statelor Unite ale Americii în Iran ar putea începe în următoarele 24 de ore, anunță Jerusalem Post.

CNN scrie că președintele Donald Trump a declarat că, în acest moment, Iranul nu pare să aibă un plan oficial pentru noi execuții, oferind o ușoară nuanțare a poziției sale față de soarta protestatarilor anti-guvernamentali deținuți.

Cu toate acestea, liderul american a refuzat categoric să excludă o intervenție militară, precizând că administrația sa va adopta o strategie de tipul „așteaptă și vei vedea” înainte de a lua o decizie finală. Această prudență calculată menține presiunea asupra Teheranului, lăsând deschisă posibilitatea unui atac armat în cazul în care regimul de la Teheran reia actele de agresiune extremă împotriva populației civile.

În ciuda acestui aparent semnal de detensionare la nivel declarativ, mișcările de trupe din regiune indică o pregătire continuă pentru un conflict pe scară largă. Datele de monitorizare a zborurilor au confirmat că cel puțin șase avioane de realimentare KC-135 Stratotanker au decolat de la baza aeriană Al Udeid din Qatar miercuri noapte, îndreptându-se spre sud, către Arabia Saudită.

Această repoziționare a activelor aeriene strategice este considerată de analiști un pas logistic esențial pentru susținerea unei campanii aeriene prelungite asupra teritoriului iranian, oferind bombardierelor și avioanelor de vânătoare autonomia necesară pentru a lovi ținte în interiorul Iranului fără a depinde de bazele statice vulnerabile.

Conform unor informații recente publicate de agenția Reuters, citate de Jerusalem Post, decizia pare să fi fost deja asumată la cel mai înalt nivel de către președintele Donald Trump, deși detaliile exacte privind amploarea și obiectivele strategice ale operațiunii rămân confidențiale la Pentagon. Această accelerare a evenimentelor vine după săptămâni de retorică agresivă și o degradare accelerată a raporturilor diplomatice dintre Washington și Teheran, punând întreaga regiune în stare de alertă maximă.

Confirmările privind iminența unui atac nu vin doar dinspre oficialii europeni, ci sunt susținute și de declarații sub protecția anonimatului din partea unor oficiali israelieni, care indică faptul că președintele american este hotărât să intervină militar pentru a proteja interesele strategice ale SUA.

În acest context, forțele armate americane au început deja o repoziționare tactică majoră, retrăgând parțial personalul din baze-cheie din regiune ca măsură de precauție în fața unui posibil răspuns iranian. Această mișcare este interpretată de analiștii militari nu ca o retragere, ci ca o schimbare de postură necesară pentru a minimiza riscurile în cazul unui contraatac asupra instalațiilor militare americane din țările vecine Iranului.

Cea mai semnificativă mișcare tactică a fost raportată la baza aeriană Al Udeid din Qatar, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu, care găzduiește în mod normal aproximativ 10.000 de soldați. Surse diplomatice au confirmat că personalului i s-a ordonat să părăsească baza până miercuri seara, o decizie care a fost imediat oglindită de Marea Britanie, care a început la rândul său retragerea trupelor din propriile baze qatareze.

Deși oficialii de la Doha și reprezentanții ambasadei SUA au refuzat să comenteze oficial, aceste evacuări coordonate sunt semnale clare că Washingtonul se pregătește pentru un scenariu de conflict deschis, unde siguranța bazelor militare nu mai poate fi garantată.

Reacția Teheranului a fost una vehementă, oficialii iranieni avertizând statele vecine că găzduirea trupelor americane le transformă automat în ținte legitime.

Într-o comunicare directă către guvernele din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Turcia, Republica Islamică a transmis că bazele militare americane de pe teritoriile lor vor fi lovite imediat dacă Washingtonul lansează un atac direct asupra Iranului. Această amenințare transformă un potențial conflict bilateral într-o criză regională de proporții, forțând aliații regionali ai SUA să aleagă între parteneriatul cu Washingtonul și securitatea propriei infrastructuri naționale.

În paralel cu mișcările de trupe, canalele diplomatice au fost complet blocate, confirmând prăbușirea oricărei tentative de soluționare pașnică a disputei nucleare și a tensiunilor recente provocate de protestele interne din Iran.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat că toate comunicațiile directe cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, au fost suspendate definitiv. Această ruptură a fost validată și de Donald Trump printr-o postare pe platforma Truth Social, unde președintele a anunțat anularea tuturor întâlnirilor programate cu oficialii iranieni, afirmând că orice tentativă de retorsiune din partea Teheranului va fi întâmpinată cu un nivel de forță militară nemaiîntâlnit în istoria modernă.

Gravitatea situației este subliniată și de apelurile urgente la evacuare lansate de mai multe guverne europene pentru proprii cetățeni aflați încă în Iran. Ministerul de Externe al Poloniei a emis o alertă de călătorie maximă, cerând polonezilor să părăsească imediat teritoriul iranian prin orice mijloace disponibile.

Exemplul a fost urmat rapid de Italia, care și-a sfătuit cei aproximativ 600 de cetățeni, majoritatea rezidenți în zona Teheranului, să plece cât mai curând posibil din cauza deteriorării rapide a condițiilor de securitate. Aceste măsuri survin la mai puțin de 24 de ore după ce ambasada virtuală a SUA a emis un ordin similar pentru cetățenii americani, recomandându-le evacuarea pe cale terestră prin Turcia sau Armenia.

Pe măsură ce fereastra de 24 de ore se închide, comunitatea internațională privește cu îngrijorare spre Washington și Teheran, temându-se că un război pe scară largă este acum inevitabil, concluzioenază CNN.

Motivația principală a intervenției, invocată oficial de administrația Trump, este protejarea protestatarilor iranieni și stoparea agresiunilor regimului de la Teheran, însă implicațiile economice și umane ale unui astfel de conflict ar putea destabiliza piețele globale de energie și ordinea mondială pentru deceniile următoare.

În lipsa unui dialog funcțional între marile puteri, soarta regiunii depinde acum exclusiv de următoarele ordine care vor fi transmise de la Casa Albă către comandamentele militare din teatrele de operațiuni.