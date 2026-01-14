Patru scenarii pentru eventualele măsuri ale lui Trump împotriva dictaturii ayatollahilor de la Teheran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa analizează „opțiuni foarte puternice” pentru o posibilă intervenție în Iran, ca răspuns la reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale de către autoritățile de la Teheran, potrivit publicației The Telegraph.

Aceste opțiuni includ lovituri militare limitate, o campanie de bombardamente mai amplă, acțiuni pentru eliminarea liderului suprem iranian și operațiuni cibernetice menite să afecteze capacitatea regimului de a controla populația.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care protestele se extind în mai multe orașe iraniene, iar conducerea Republicii Islamice continuă să utilizeze forțele de securitate pentru a le suprima.

Potrivit sursei, înainte de a decide o eventuală acțiune, Casa Albă trebuie să stabilească scopul strategic al intervenției. Analiștii citați arată că nu este clar dacă Washingtonul urmărește o schimbare de regim sau doar o slăbire a autorităților iraniene pentru a le forța să accepte un nou acord nuclear.

Danny Citrinowicz, analist israelian specializat în Iran, a declarat:

„Vrea să se ajungă la o schimbare de regim sau doar la slăbirea lor pentru a-i forța să accepte un nou acord nuclear? Nu știm, iar acest lucru ridică întrebări majore despre ce ar putea face America”.

Această lipsă de claritate influențează modul în care sunt evaluate diferitele opțiuni militare și politice.

Una dintre variantele analizate este efectuarea unor lovituri limitate asupra unor obiective iraniene, cu scopul de a transmite un mesaj politic și de a demonstra că avertismentele Casei Albe sunt serioase.

Printre posibilele ținte se află baze ale Gărzii Revoluționare Islamice, facilități de rachete și clădiri guvernamentale. Pentru a maximiza impactul simbolic, ar putea fi vizat un obiectiv din Teheran.

În timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie anul trecut, forțele israeliene au bombardat Ministerul Informațiilor iranian, potrivit datelor citate.

O astfel de acțiune ar putea fi realizată cu mijloacele militare pe care Statele Unite le au deja în regiune și ar putea fi suficientă pentru a transmite un semnal conducerii de la Teheran privind costurile represiunii interne.

Totuși, dacă loviturile sunt percepute ca fiind strict simbolice, există riscul ca acestea să nu modifice comportamentul regimului.

Pentru a produce un impact semnificativ asupra aparatului de securitate iranian, ar fi necesară o campanie de bombardamente mai amplă și mai susținută.

Aceasta ar include atacuri asupra sediilor și bazelor utilizate de Garda Revoluționară și de miliția Basij în întreaga țară.

Farzan Sabet, cercetător la Global Governance Centre din Geneva, a declarat:

„Accentul principal ar trebui pus pe aparatul de represiune internă – personalul-cheie, nodurile de comunicații și facilitățile pe care le folosesc. De asemenea, principalele instituții ale mass-mediei de stat, precum și sistemul judiciar și serviciile de urmărire penală”.

Conform sursei, Israelul a desfășurat o campanie de acest tip anul trecut, afectând semnificativ sistemele de apărare aeriană iraniene, însă aceasta nu a dus la prăbușirea regimului. În cazul unei intervenții americane, ar fi necesar un efort militar și mai mare.

În prezent, nu există indicii publice privind desfășurarea unor forțe americane suficiente pentru o astfel de operațiune, inclusiv portavioane sau bombardiere strategice în apropierea Golfului Persic.

O altă opțiune menționată în analiză este eliminarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Scenariul presupune fie capturarea, fie asasinarea acestuia, cu scopul de a bloca centrul decizional al regimului.

Mathew Savill, director al departamentului de științe militare de la Royal United Services Institute, a declarat: „Dacă Khamenei este perceput drept cel care blochează orice compromis, ar putea apărea presiunea de a elimina acest obstacol”.

Potrivit sursei, un astfel de scenariu ar avea ca obiectiv crearea condițiilor pentru o nouă conducere care să fie dispusă să renunțe la programul nuclear și să reducă represiunea.

Danny Citrinowicz avertizează că eliminarea lui Khamenei ar putea declanșa consecințe majore în Orientul Mijlociu.

„Dacă îl ucizi pe Khamenei, deschizi o cutie a Pandorei în relația cu comunitatea șiită, pentru care el nu este doar un lider politic, ci și unul religios”, a spus acesta.

Potrivit analizei, un asemenea scenariu ar putea conduce la atacuri împotriva intereselor americane și ale aliaților săi din regiune.

Pentru a evita un conflict militar deschis, Casa Albă ar putea recurge la o strategie non-cinetică, bazată pe atacuri cibernetice. Acestea ar avea ca scop întreruperea controlului informațional exercitat de autoritățile iraniene.

Printre măsurile analizate se află facilitarea accesului la internet prin introducerea de terminale Starlink și blocarea transmisiunilor televiziunii de stat.

Scopul ar fi permiterea protestatarilor să comunice între ei și cu exteriorul, în timp ce autoritățile ar avea dificultăți în coordonarea represiunii.

Sanam Vakil, director al programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la Chatham House, a declarat: „Statele Unite ar fi putut rata fereastra de oportunitate. Dacă urmau să reacționeze, ar fi trebuit să o facă cu câteva zile în urmă”.

În timp ce Washingtonul analizează aceste opțiuni, oficialii iranieni rămân public sfidători. Mohammad Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a transmis un avertisment la un miting pro-regim din Teheran.

„Veniți și vedeți cum toate activele voastre din regiune vor fi distruse… ce se va întâmpla cu bazele americane, navele americane și forțele americane”, a spus acesta.