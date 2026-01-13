Trump, îndemn pentru protestatarii iranieni. Președintele SUA transmite că „ajutorul e pe drum”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis marți un mesaj de susținere pentru manifestanții din Iran, îndemnându-i să continue protestele până la înlăturarea autorităților. Liderul de la Casa Albă a anunțat, prin intermediul platformei Truth Social, că „ajutorul e pe drum”, fără a oferi detalii suplimentare.

„Patrioţi iranieni, CONTINUAŢI SĂ MANIFESTAŢI - PRELUAŢI CONTROLUL INSTITUŢIILOR VOASTRE!!!”, a scris șeful statului american în mesajul publicat online.

Trump a mai anunțat că a decis să suspende orice întâlnire cu oficiali iranieni, invocând violențele împotriva protestatarilor. „Reţineţi numele ucigaşilor şi agresorilor. Vor plăti un preţ mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREŞEDINTELE DONALD J. TRUMP.”

În același mesaj, liderul american a folosit sloganul „MIGA (Make Iran Great Again, Să facem Iranul măreţ din nou)”, reafirmându-și poziția publică față de situația din Iran.

Agenția Human Rights Activists News Agency susține că 1.847 de protestatari au fost uciși în Iran de la declanșarea manifestațiilor, potrivit BBC. Organizația precizează că nouă dintre victime aveau sub 18 ani, 135 făceau parte din forțele de securitate sau erau afiliați guvernului, iar nouă erau civili.

Potrivit acestor date, numărul total al persoanelor ucise ar ajunge la 2.000. BBC nu a putut verifica independent aceste cifre, în condițiile în care majoritatea instituțiilor media internaționale au interdicție de a relata din interiorul Iranului, iar informațiile provin în principal din rețelele sociale.

În paralel, Donald Trump avertizează că statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul ar putea fi supuse unui tarif de 25% în comerțul cu Statele Unite. Președintele SUA afirmă că aceste tarife secundare ar intra în vigoare „imediat”, însă lipsa unor detalii clare sau a unui ordin executiv ridică semne de întrebare privind aplicarea lor efectivă.

Principala țintă a acestor măsuri ar fi China, cel mai mare cumpărător de petrol iranian și, implicit, una dintre principalele surse de venit ale Teheranului. O astfel de decizie riscă însă să reaprindă războiul comercial dintre Statele Unite și China, cele mai mari economii ale lumii, Beijingul nefiind dispus să accepte restricții privind achizițiile sale energetice.

Deși anunțarea de noi tarife și sancțiuni pe rețelele sociale este facilă, implementarea lor rămâne dificilă. În pofida restricțiilor impuse de-a lungul anilor, se estimează că Iranul a obținut aproximativ 78 de miliarde de dolari din exporturile de petrol în 2024, folosind o flotă de nave „din umbră” și tranzacții în yuani chinezești. Chiar dacă noile tarife ar intra în vigoare, tăierea completă a finanțării guvernului iranian rămâne un obiectiv greu de atins.