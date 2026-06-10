Președintele Chinei, Xi Jinping, a evitat orice referire publică la programul nuclear al Coreei de Nord în timpul vizitei sale oficiale la Phenian, prima din ultimii șapte ani, potrivit agenției Associated Press.

Absența acestui subiect din comunicările oficiale ale Beijingului și Phenianului este considerată de analiști un semnal important privind evoluția relației dintre cele două state.

Vizita a avut loc pe 8 și 9 iunie, într-un context regional marcat de apropierea Coreei de Nord de Rusia și de preocupările legate de extinderea arsenalului nuclear nord-coreean.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și omologul său chinez au convenit să consolideze cooperarea economică, politică și strategică, însă nu au menționat public denuclearizarea Peninsulei Coreene.

În timpul vizitei precedente a lui Xi Jinping la Phenian, în 2019, liderul chinez declara că Beijingul este dispus să joace un rol constructiv în procesul de denuclearizare. De această dată, atât presa de stat chineză, cât și cea nord-coreeană au omis complet subiectul.

Potrivit experților citați de Associated Press, această schimbare poate reflecta acceptarea de către China a realității că programul nuclear nord-coreean este puțin probabil să fie eliminat prin negocieri diplomatice.

Pentru Kim Jong Un, lipsa presiunilor publice din partea celui mai important aliat al său reprezintă un avantaj diplomatic. Liderul nord-coreean consideră arsenalul nuclear esențial pentru securitatea regimului și pentru consolidarea statutului internațional al țării.

Xi Jinping și Kim Jong Un au subliniat importanța aprofundării relațiilor bilaterale și au convenit să extindă cooperarea în domenii precum comerțul, agricultura, tehnologia și infrastructura.

Vizita a coincis cu marcarea a 65 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie, Cooperare și Asistență Mutuală dintre cele două țări, singurul pact de apărare pe care China îl are cu un alt stat.

În ultimele luni, schimburile dintre cele două țări s-au intensificat după redeschiderea completă a frontierelor și reluarea unor conexiuni de transport suspendate în perioada pandemiei.

Analiștii consideră că poziția adoptată de Beijing ar putea genera îngrijorări în Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia. Lipsa referințelor la denuclearizare sugerează că Beijingul pune accent mai degrabă pe stabilitatea regimului de la Phenian și pe menținerea influenței sale în regiune decât pe presiuni pentru renunțarea la armele nucleare.

Vizita are loc și într-un moment în care Coreea de Nord își consolidează relațiile cu Rusia, inclusiv prin cooperare militară și economică. Prin apropierea de Phenian, China încearcă să își reafirme rolul de principal partener și actor influent în dosarele de securitate din Asia de Nord-Est.