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Xi Jinping a ajuns în Coreea de Nord. Imagini spectaculoase de la primirea organizată de Kim Jong Un

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Xi Jinping a ajuns în Coreea de Nord. Imagini spectaculoase de la primirea organizată de Kim Jong UnXi Jinping a aterizat în Coreea de Nord / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, a fost întâmpinat luni cu onoruri militare și manifestații publice de amploare la sosirea sa în Phenian, unde efectuează o vizită oficială de două zile la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un, potrivit BBC.

Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, au ajuns în Piața Kim Il Sung din capitala Coreei de Nord, unde au fost întâmpinați de Kim Jong Un și soția acestuia, Ri Sol Ju.

Vizita este urmărită cu atenție în regiune, pe fondul consolidării relațiilor dintre Beijing și Phenian și al contextului geopolitic marcat de tensiuni în Peninsula Coreeană.

Ceremonie oficială în centrul Phenianului

Potrivit agenției chineze de stat Xinhua, liderul chinez a fost întâmpinat de o gardă de onoare a Armatei Populare Coreene și de mii de participanți reuniți în Piața Kim Il Sung.

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În timpul ceremoniei, au fost afișate bannere cu mesaje precum „Prietenie eternă între Coreea de Nord și China” și „Trăiască prietenia și unitatea de nezdruncinat dintre Coreea de Nord și China”.

Imagini publicate de presa de stat chineză arată mulțimi care flutură steagurile celor două țări și copii care întâmpină delegația chineză cu buchete de flori.

Conform relatărilor oficiale, Xi Jinping a inspectat garda de onoare, iar militarii nord-coreeni i-au transmis urări de sănătate în limba coreeană.

Relația economică dintre China și Coreea de Nord rămâne esențială

China este principalul partener economic al Coreei de Nord și principalul canal comercial al țării, în contextul sancțiunilor internaționale impuse din cauza programului nuclear nord-coreean.

Datele comerciale arată că schimburile bilaterale dintre cele două state au crescut cu aproximativ 22% în primele două luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Coreea de Nord importă din China produse esențiale precum combustibili, alimente, echipamente electronice, utilaje, vehicule și textile. În același timp, multe exporturi nord-coreene ajung pe piețele externe prin intermediul companiilor și porturilor chineze.

Xi Jinping in Coreea de Nord

Xi Jinping in Coreea de Nord / sursa foto: captură video

Printre produsele exportate de Phenian se numără peruci și extensii de păr, minerale precum tungstenul, produse din fier și oțel, fructe de mare congelate și componente pentru ceasuri.

Așteptări reduse privind reluarea dialogului cu SUA și Coreea de Sud

Vizita lui Xi Jinping este urmărită atent și la Seul, unde autoritățile sud-coreene speră că Beijingul ar putea încuraja reluarea contactelor dintre Coreea de Nord și Statele Unite.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat luni că obiectivul denuclearizării Peninsulei Coreene trebuie menținut, chiar dacă perspectivele unor negocieri rămân limitate.

„Nu ar trebui să renunțăm la obiectivul denuclearizării, deoarece nu putem urma noi înșine calea înarmării nucleare”, a declarat liderul sud-coreean. Acesta a adăugat că Phenianul continuă să producă materiale pentru programul său nuclear.

Coreea de Nord susține însă de mai mulți ani că statutul său de stat cu arme nucleare este ireversibil.

Posibile semnale privind succesiunea în familia Kim

Un alt aspect urmărit de analiști este posibilitatea unei apariții publice a fiicei lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, care în ultimii ani a participat frecvent la evenimente oficiale importante.

Experții consideră că o întâlnire oficială între Xi Jinping și Kim Ju Ae ar putea alimenta speculațiile privind viitoarea succesiune la conducerea Coreei de Nord.

Prezența soției liderului chinez, Peng Liyuan, oferă însă posibilitatea ca eventualele interacțiuni să fie prezentate drept întâlniri între familii, evitând interpretările politice directe.

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