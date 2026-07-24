Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va discuta despre inteligența artificială cu președintele Republicii Populare China (RPC), Xi Jinping, în timpul vizitei pe care liderul chinez o va efectua în SUA pe 24 septembrie, potrivit agenției Reuters.

Întâlnirea marchează un nou episod al dialogului la nivel înalt dintre cele mai mari două economii ale lumii și are loc într-un moment în care competiția pentru dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale capătă o importanță strategică la nivel global.

Donald Trump a declarat că subiectul inteligenței artificiale s-a aflat deja pe agenda discuțiilor purtate în timpul vizitei sale în RPC, la începutul acestui an, și că va reveni în centrul dialogului din septembrie.

„Președintele Xi vine pe 24 septembrie și am discutat despre acest subiect (inteligența artificială) când am fost la Beijing. Vom vorbi din nou despre el”, a afirmat liderul american.

Vizita lui Xi Jinping în Statele Unite vine după întâlnirea dintre cei doi lideri desfășurată în timpul deplasării lui Trump la Beijing, când președintele american i-a adresat invitația oficială de a vizita Casa Albă.

Înaintea vizitei, șeful diplomației americane, Marco Rubio, și ministrul chinez de Externe, Wang Yi, au discutat despre identificarea unor domenii de cooperare care să contribuie la desfășurarea unei vizite „foarte pozitive”.

Contactele diplomatice fac parte din pregătirile pentru summitul programat la Washington și urmăresc menținerea dialogului dintre cele două state, în ciuda diferențelor privind comerțul, tehnologia și securitatea regională.

Inteligența artificială a devenit unul dintre cele mai importante domenii de competiție între Washington și Beijing, având implicații economice, tehnologice și de securitate.

Discuțiile dintre Trump și Xi Jinping ar putea aborda atât dezvoltarea tehnologiilor AI, cât și modalitățile de cooperare sau gestionare a riscurilor asociate acestora, într-un context în care cele două puteri încearcă să își consolideze poziția în acest sector.