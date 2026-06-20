Oficialii chinezi care consultă astrologi, ghicitori, maeștri spirituali sau experți feng shui riscă sancțiuni disciplinare severe, potrivit documentelor analizate de The Wall Street Journal.

În ultimii ani, peste 160 de funcționari și cadre ale Partidului Comunist Chinez au fost pedepsiți pentru activități considerate „superstițioase”, într-o campanie care depășește cu mult lupta clasică împotriva corupției.

Autoritățile de la Beijing consideră că astfel de practici sunt incompatibile cu statutul de membru al partidului și cu ideologia oficială a statului.

Fenomenul face parte dintr-o ofensivă mai amplă lansată de liderul chinez Xi Jinping pentru consolidarea controlului asupra aparatului de stat și pentru impunerea unei discipline politice stricte.

Potrivit documentelor disciplinare publicate de Comisia Centrală pentru Inspecție Disciplinară (CCDI), principalul organism de control intern al Partidului Comunist Chinez, oficialii sancționați au fost acuzați că au consultat astrologi, au participat la ritualuri religioase, au apelat la ghicitori sau au folosit principiile feng shui pentru luarea unor decizii administrative.

În argumentația autorităților, astfel de practici reprezintă o abatere gravă deoarece membrii partidului trebuie să respecte doctrina marxist-leninistă și să respingă credințele considerate mistice.

Mai multe dosare disciplinare conțin formulări precum „nu credea în marxism-leninism, ci în fantome și zei” sau „participa frecvent la activități superstițioase”.

Un exemplu devenit cunoscut în presa chineză este cel al unui oficial local identificat drept Bai.

Acesta a fost acuzat că a cheltuit fonduri importante pentru modificarea unor proiecte de construcții în funcție de recomandările feng shui. Potrivit mărturiilor citate de presa de stat, el a ordonat reconstruirea de mai multe ori a unei fântâni amplasate în fața unei piețe administrative.

Un fost funcționar local a declarat că oficialul considera în mod repetat că amplasarea construcției afectează circulația „vântului și apei”, două concepte fundamentale în filosofia feng shui. De fiecare dată când apăreau probleme administrative sau personale, acesta cerea modificarea proiectului.

Anchetatorii au inclus aceste decizii în lista abaterilor disciplinare.

Pentru conducerea chineză, fenomenul nu este tratat ca o simplă alegere personală.

Partidul Comunist Chinez consideră că apelul la astrologie, horoscop sau maeștri spirituali poate influența procesul decizional al administrației și poate crea canale informale de influență în afara structurilor oficiale.

În ultimii ani, autoritățile au avertizat în repetate rânduri că funcționarii publici trebuie să își bazeze deciziile pe directivele partidului și pe criterii administrative, nu pe recomandări religioase sau mistice.

Campania lui Xi Jinping a devenit mult mai amplă decât lupta împotriva corupției Datele analizate de The Wall Street Journal arată că sancțiunile pentru practici superstițioase reprezintă doar o parte dintr-o campanie disciplinară care s-a extins semnificativ după venirea la putere a lui Xi Jinping.

În 2025, aproape un milion de persoane au fost sancționate disciplinar, cel mai mare număr înregistrat de la lansarea campaniei anticorupție. Este de peste cinci ori mai mult decât în perioada în care Xi și-a început mandatul.

Analiza a peste 940 de cazuri publicate de autoritățile chineze între 2013 și mai 2025 arată că accentul investigațiilor s-a mutat treptat de la corupția clasică spre verificarea loialității politice și a comportamentului personal.

În primii ani ai campaniei, majoritatea cazurilor vizau luarea de mită, delapidarea fondurilor publice sau relațiile extraconjugale.

În prezent, lista abaterilor este mult mai largă.

Oficialii sunt sancționați pentru că nu aplică directivele Beijingului, pentru că mimează respectarea ordinelor partidului sau pentru că formează grupuri de influență care ar putea concura cu autoritatea conducerii centrale.

Autoritățile au început să investigheze inclusiv funcționari care acumulează datorii excesive prin proiecte publice neperformante, care nu respectă obiectivele privind reducerea poluării sau care nu urmează strategiile economice promovate de Xi Jinping.

Documentele disciplinare analizate de publicația americană arată că autoritățile verifică tot mai des comportamentul personal al oficialilor.

Printre cele mai frecvente acuzații se numără acceptarea de cadouri scumpe, organizarea de banchete pe bani publici, utilizarea vehiculelor guvernamentale în scop personal și frecventarea cluburilor private.

Peste 80 de oficiali au fost sancționați pentru practicarea golfului, iar alte zeci pentru jocuri de noroc.

Mai mulți funcționari au fost criticați pentru ceea ce autoritățile au numit „gusturi vulgare”, iar unii au fost sancționați pentru că au călătorit cu avioane private sau la clasa întâi.

Campania vizează și ceea ce autoritățile numesc „valori familiale necorespunzătoare”.

Oficialii pot fi pedepsiți dacă permit rudelor să profite de influența lor politică pentru a obține avantaje financiare sau contracte.

În același timp, Beijingul a extins definiția comportamentului sexual inadecvat. În locul acuzațiilor clasice de adulter, documentele recente folosesc frecvent expresii precum „relații sexuale nepotrivite” sau „schimb de influență pentru favoruri sexuale”.

Un alt obiectiv major al campaniei este combaterea grupurilor de influență din interiorul aparatului de stat.

Autoritățile au investigat numeroși oficiali suspectați că au format facțiuni politice sau că și-au construit rețele informale de putere în afara structurilor oficiale ale partidului.

Pentru Xi Jinping, astfel de grupuri reprezintă o potențială amenințare la adresa controlului exercitat de conducerea centrală asupra administrației și a instituțiilor de securitate.