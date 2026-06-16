Exporturile Chinei au atins niveluri record, în ciuda tarifelor comerciale impuse de Statele Unite, iar efectele se resimt tot mai puternic în Europa, unde liderii politici și economici avertizează asupra unei noi forme de dezechilibru comercial. Subiectul se află printre temele importante discutate la summitul G7 desfășurat în Franța.

Potrivit datelor analizate de Associated Press, produsele chinezești care întâmpină bariere pe piața americană sunt redirecționate către Europa și alte piețe asiatice.

Fenomenul alimentează temeri privind apariția unui nou „China Shock”, termen folosit pentru a descrie impactul pe care ascensiunea industrială a Chinei l-a avut asupra economiilor occidentale în ultimele decenii.

Conceptul de „China Shock” a devenit cunoscut după intrarea Chinei în Organizația Mondială a Comerțului în 2001, când exporturile masive de produse manufacturate au contribuit la pierderea a milioane de locuri de muncă în industriile occidentale.

Cercetările economiștilor David Autor, David Dorn și Gordon Hanson au estimat că aproximativ 2,4 milioane de locuri de muncă au fost afectate în Statele Unite de concurența venită din China.

Actuala situație este considerată de numeroși specialiști chiar mai complexă. Dacă în trecut China exporta în principal textile, mobilă și electronice, acum concurează direct cu economiile dezvoltate în domenii precum automobilele electrice, bateriile, echipamentele industriale, software-ul și instrumentele științifice.

Economistul Eswar Prasad de la Universitatea Cornell a declarat pentru AP că noul val de exporturi chinezești afectează exact sectoarele pe care multe state dezvoltate mizau pentru relansarea producției industriale.

„Al doilea șoc chinez este caracterizat de dominația companiilor chineze în exporturile manufacturiere, de la industrii cu valoare redusă până la cele de înaltă tehnologie”, a explicat economistul.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat anterior că exporturile chineze „distrug literalmente o mare parte a industriei europene”, recunoscând că Europa a reacționat târziu la amploarea fenomenului.

În acest context, oficialii francezi au indicat înaintea summitului G7 că își doresc un plan coordonat pentru gestionarea provocărilor generate de practicile comerciale ale Beijingului. Printre opțiunile analizate se află introducerea unor bariere tarifare suplimentare pentru anumite produse chinezești.

În prezent, Uniunea Europeană aplică tarife relativ reduse pentru majoritatea importurilor din China, însă în unele sectoare au fost deja introduse măsuri mai dure. În cazul vehiculelor electrice chinezești, taxele suplimentare pot ajunge până la 35%.

Germania este considerată una dintre țările europene cele mai expuse la concurența venită din China. Timp de ani de zile, companiile germane au beneficiat de cererea ridicată din piața chineză, însă situația s-a schimbat.

China exportă acum către Germania mai mult decât importă, iar firmele germane întâmpină dificultăți în competiția cu rivalii chinezi în sectoare-cheie precum utilajele industriale, echipamentele pentru construcții, industria auto și cea chimică.

Economia germană s-a contractat în 2023 și 2024, iar anul trecut a înregistrat o creștere de numai 0,2%.

Deși Statele Unite au menținut și extins tarifele comerciale împotriva Chinei în ultimii ani, exporturile chineze continuă să crească. Anul trecut, China a înregistrat un surplus comercial global record de aproximativ 1.200 de miliarde de dolari.

Datele citate de AP arată că exporturile chineze către Uniunea Europeană au crescut cu 16,4% în primele cinci luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. În cazul Franței, deficitul comercial față de China a urcat la 5,3 miliarde de dolari, de la 3,3 miliarde de dolari cu un an înainte.

În paralel, exporturile chineze către Statele Unite au scăzut cu 37% în perioada ianuarie-aprilie față de aceeași perioadă a anului anterior, semn că o parte importantă a fluxurilor comerciale s-a reorientat către alte piețe.

Mai mulți economiști susțin că modelul economic chinez favorizează producția industrială și descurajează consumul intern. Băncile controlate de stat oferă finanțare avantajoasă producătorilor, în timp ce nivelul redus al protecției sociale îi determină pe cetățeni să economisească mai mult și să consume mai puțin.

Maurice Obstfeld, fost economist-șef al Fondului Monetar Internațional, a explicat că aceste politici generează o ofertă internă excedentară care trebuie absorbită prin exporturi.

„Rezultatul este un exces de produse manufacturate care trebuie exportate în străinătate”, a declarat acesta pentru AP.

La rândul său, Wendy Cutler, fost negociator comercial al SUA și vicepreședinte al Asia Society Policy Institute, a avertizat că situația actuală ar putea deveni nesustenabilă dacă Uniunea Europeană și alte economii importante vor urma exemplul Washingtonului și vor limita accesul produselor chinezești pe piețele lor.