Senatul Statelor Unite a votat marți seară, cu o majoritate covârșitoare, pentru avansarea unui proiect de lege care înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei, la doar câteva ore după funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, principalul inițiator al inițiativei legislative.

Votul deschide calea pentru adoptarea finală a proiectului în această săptămână.

Proiectul, susținut de Casa Albă și de o coaliție bipartizană de parlamentari, vizează liderii ruși, sectorul energetic al Rusiei și așa-numita „flotă din umbră” folosită pentru transportul petrolului rusesc.

Totodată, textul extinde anumite sancțiuni deja existente împotriva Iranului.

Senatorii americani au aprobat cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă o procedură care permite dezbaterea finală a proiectului de lege în Senat.

Momentul votului a avut o puternică încărcătură simbolică. Acesta a avut loc la scurt timp după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat senatorilor la Capitoliu și la câteva ore după ceremonia funerară a lui Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei în Congresul SUA.

În semn de omagiu, senatorii au decis ca proiectul de lege să poarte numele fostului lor coleg.

Textul legislativ introduce sancțiuni obligatorii împotriva unui număr mai mare de entități rusești. Printre principalele măsuri se numără:

sancțiuni împotriva liderilor ruși;

restricții pentru sectorul energetic al Rusiei;

măsuri împotriva „flotei din umbră”, utilizată pentru exporturile de petrol;

prelungirea unor sancțiuni deja existente împotriva Iranului.

O altă prevedere importantă permite folosirea tarifelor comerciale împotriva principalilor cumpărători ai energiei rusești, cu scopul de a reduce dependența acestora de exporturile Moscovei.

După mai multe luni de negocieri, proiectul a fost modificat pentru a răspunde solicitărilor administrației Trump.

Noua variantă îi oferă președintelui american o autoritate extinsă de a acorda derogări privind aplicarea sancțiunilor, aspect care a generat rezerve în rândul unor congresmeni democrați.

Reprezentanții democrați Richard Neal și Ron Wyden au avertizat că extinderea atribuțiilor privind impunerea tarifelor comerciale este riscantă, apreciind că acordarea unor noi competențe în acest domeniu ar putea avea efecte economice negative.

Cu toate acestea, majoritatea senatorilor democrați au votat în favoarea avansării proiectului, doar 11 dintre ei alăturându-se republicanului Rand Paul în opoziție.

Proiectul de lege are 62 de co-sponsori și beneficiază de sprijinul ambelor partide, precum și de susținerea Casei Albe.

Lindsey Graham și senatorul democrat Richard Blumenthal au lucrat la această inițiativă încă din aprilie 2025, însă proiectul a întâmpinat numeroase obstacole, inclusiv negocieri privind gradul de flexibilitate pe care administrația prezidențială îl va avea în aplicarea sancțiunilor.

Cu doar câteva zile înainte de decesul său, Graham anunțase de la Kiev că obținuse acordul Casei Albe asupra formei revizuite a proiectului.

Deși adoptarea în Senat este considerată foarte probabilă, traseul legislativ nu este complet încheiat. Camera Reprezentanților a intrat deja în vacanța parlamentară din august, ceea ce ar putea întârzia examinarea proiectului.