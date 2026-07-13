S-a aflat cauza morții senatorului Lindsey Graham

Senatorul Lindsey Graham a murit din cauza unei rupturi de aortă cauzate de o boală cardiovasculară, conform constatărilor preliminare ale medicului legist din Districtul Columbia, citat de WSJ.

Biroul senatorului Lindsey Graham a anunțat constatările duminică și a declarat că un certificat de deces va rămâne în așteptare până la finalizarea tuturor testelor toxicologice și microscopice.

Rezultatele testelor ar putea dura săptămâni, au declarat oficialii din domeniul aplicării legii.

Echipele de intervenție de urgență trimise la domiciliul lui Graham sâmbătă seara au efectuat resuscitare cardiopulmonară (RCP) unei persoane care suferea de stop cardiac, conform înregistrării audio revizuite de WSJ.

Cu puțin înainte de ora 20:30, sâmbătă, pompierii și serviciile medicale de urgență din D.C. au răspuns la un raport privind dureri în piept la o casă de pe strada South Capitol, la câteva străzi sud de Capitoliul SUA, pe care înregistrările publice o menționează ca fiind una dintre adresele lui Graham.

Câteva minute mai târziu, oficialii au transmis prin radio că o persoană care a sunat la 911 - o femeie neidentificată care a spus că nu se află în casă și că mergea dinspre Baltimore spre adresa respectivă - le-a spus dispecerilor că ușa sa de la intrare era descuiată.

Însă echipele de intervenție de la fața locului au raportat că zăvorul era blocat și au spus că nu primesc niciun răspuns. „Ați încercat să bateți la ușă pentru a vedea dacă pacientul răspunde?”, a întrebat dispecerul. „Da, în mod repetat”, au răspuns aceștia, conform înregistrării audio înregistrate de openmhz.com.

La ora 20:35, după ce un dispecer a întrebat dacă doresc o scară auto sau poliția, oficialii au răspuns că vor forța intrarea și au solicitat ajutorul Departamentului de Poliție Metropolitană din D.C.

Mai mult de 15 minute mai târziu, echipele de intervenție au anunțat prin radio că se efectuează resuscitarea cardiopulmonară. Dispecerii au trimis un supraveghetor EMS pentru a ajuta echipele de intervenție de la fața locului cu un „stop cardiac”.

Apelurile de la dispecer nu îl menționează pe Graham pe nume și se referă la pacient ca având 73 de ani. Senatorul avea 71 de ani.

„Sper cu siguranță că vor face o toxicologie completă și o autopsie lui Lindsey”, a spus senatorul Ron Johnson (R, Wisconsin). El a menționat că tatăl lui Graham a murit în urma unui atac de cord.

Președintele Donald Trump a declarat că Graham l-a sunat sâmbătă seara, în jurul orei 6:30, și i-a spus că ultima sa călătorie în Ucraina a decurs bine. „A spus: «Sunt obosit pentru că este o călătorie lungă», dar în rest este bine”, a spus Trump.

Într-o postare pe rețelele de socializare de duminică dimineață, directorul Biroului Federal de Investigații, Kash Patel, a declarat că agenția sa „asistă autoritățile locale și a pus la dispoziție toate resursele necesare”.

Agenți FBI au fost la fața locului, la domiciliul lui Lindsey Graham, duminică după-amiază, în cadrul acestei operațiuni.