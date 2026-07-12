Lumea politică din Statele Unite este în stare de șoc după decesul fulgerător al senatorului republican Lindsey Graham, la vârsta de 71 de ani. Unul dintre cei mai influenți lideri ai Partidului Republican și un aliat extrem de apropiat al lui Donald Trump s-a stins din viață sâmbătă seara, în urma unei suferințe scurte și neașteptate. Deși biroul său nu a oferit detalii oficiale despre cauza decesului, surse din presă indică faptul că serviciile de urgență au fost solicitate pentru un stop cardiac.

Președintele Donald Trump a reacționat duminică, în cadrul emisiunii Meet the Press de la NBC News, oferind detalii despre ultima conversație pe care a avut-o cu senatorul de Carolina de Sud, cu doar câteva ore înainte ca acesta să moară.

În cadrul intervenției televizate, Donald Trump a mărturisit că a vorbit la telefon cu Lindsey Graham sâmbătă seara. Președintele a precizat că, în afară de faptul că era vizibil obosit, senatorul se simțea bine. Trump a descris moartea amicului său ca fiind un sfârșit rapid, adăugând că poate acesta nu este cel mai rău mod de a pleca din viață.

Convorbirea telefonică a avut ca subiect principal SAVE America Act, un proiect de lege care vizează modificarea modului în care se desfășoară alegerile, dar care nu întrunește în prezent sprijinul necesar pentru a fi adoptat de Senat. Graham era extrem de dedicat acestei inițiative, chiar și în ultimele sale ore de viață. Trump a povestit că senatorul i-a transmis că dorește neapărat să vadă acest proiect promulgat, iar președintele i-a promis că vor rezolva această problemă în perioada următoare. Cei doi stabiliseră, inițial, să se întâlnească în cursul zilei de duminică.

Într-un alt interviu acordat pentru CNN, Donald Trump a amintit că Lindsey Graham tocmai se întorsese dintr-o călătorie în Ucraina. Senatorul i-a povestit la telefon despre această vizită, pe care a descris-o ca fiind una minunată. Graham s-a întâlnit la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu doar o zi înainte de decesul său subit.

În ciuda curentelor izolaționiste din propriul partid, Lindsey Graham a fost un susținător ferm al politicii externe de mână dură. El a fost cel care a insistat constant ca Trump să sprijine Ucraina în conflictul cu Rusia și, de asemenea, a cerut o atitudine extrem de rigidă față de Iran, militând chiar pentru o intervenție militară.

Trump l-a caracterizat pe Graham ca pe un membru al familiei sale, subliniind abilitatea sa unică de a negocia și de a rezolva crizele politice majore, în special cele care implicau discuții dificile cu reprezentanții Partidului Democrat.

Relația dintre Donald Trump și Lindsey Graham nu a fost întotdeauna una apropiată. În urmă cu un deceniu, în timpul campaniei electorale din 2016, Graham a fost un critic acerb al lui Trump. Senatorul a candidat pentru scurt timp la nominalizarea republicană și a acuzat atunci campania lui Trump ca fiind bazată pe intoleranță și xenofobie, afirmând că acest stil nu reprezintă conservatorismul.

Graham nu l-a votat pe Trump în 2016 și a păstrat distanța chiar și după evenimentele violente de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Cu toate acestea, pragmatismul politic i-a adus din nou împreună. La scurt timp după acele evenimente, Graham a votat împotriva destituirii lui Trump, catalogând procedura drept o acțiune motivată de ură. Ulterior, el a redevenit unul dintre cei mai loiali parteneri de golf și aliați politici ai președintelui, sprijinindu-l activ în campania electorală.