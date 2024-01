Senatorul Fejer Laszlo, dividende și acțiuni la firmele administrate de soție. Câte sute de mii de lei încasează alesul

Senatorul Fejer Laszlo Odon are mai multe terenuri intravilane în Covasna și Brașov. Primul teren a fost achiziționat în 2003 și are 136 de metri pătrați.

De asemenea mai are un teren de 3196 metri pătrați din care soția lui a moștenit jumătate, acesta se află în Brașov. Mai are două terenuri intravilane în Târgu Secuiesc de aproape 500 de metri pătrați.

Și alte două, în aceiași localitate care însumează peste 400 de metri pătrați. Senatorul mai are o casă de locuit în Covasna pe care a moștenit-o și care are 80 de metri pătrați.

Fejer are și o casă la Budapesta

De asemenea are alături de soție o casă în Brașov de 396 metri pătrați. Mai are o casă la Târgu Secuiesc de 52 de metri pătrați. Și încă una la Budapesta care are 58 de metri pătrați.

La capitolul bijuterii, senatorul a trecut o valoare de 12.000 de euro. De asemenea a vândut un teren care valorează 9500 de euro. La capitolul conturi, acesta are un cont de 183.000 de lei.

Totodată mai are 38.905 lei într-un alt cont. Are și un depozit de 200.000 de lei. Cu privire la plasamente și investiții, senatorul are acțiuni la Carpatgraf de 201.000 lei. La Lasser DT de 40.000 de lei. La Perla Neagră are acțiuni de 121.500 de lei.

Dividende de peste 600.000 de lei

La Cooperativa agricolă are investiți 200.000 de lei. De asemenea a acordat împrumuturi la trei dintre societățile unde are acțiuni. Împrumuturile se ridică la aproape 200.000 de lei. La capitolul venituri senatorul are trecută indemnizația de 136.987 lei. De asemenea soția are venituri de la una dintre firmele la care senatorul are acțiuni.

Vorbim de un salariu de administrator de 89.149 lei. Și tot de un salariu de administrator, tot la una dintre firmele de mai sus, beneficiază soția, în valoare de 28.542. Fejer Laszlo mai are și dividende în valoare de 308.197 lei, 307.500 lei, 22.800 lei la firmele mai sus menționate.