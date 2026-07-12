Lindsey Graham, senator republican de Carolina de Sud, ales în Senat în 2003 și un aliat politic apropiat al președintelui Donald Trump, a încetat din viață, a confirmat biroul său duminică dimineața. Avea 71 de ani, anunță nbcnews.com.

Graham a încetat din viață sâmbătă seara, „în urma unei boli scurte și subite”, a anunțat biroul său într-un comunicat.

„Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în aceste momente și solicită respectarea intimității în această perioadă extrem de dificilă”, se mai arată în comunicat.

Graham era președintele Comisiei pentru Buget din Senat și candida pentru un al cincilea mandat de șase ani în Senat, alegerile fiind programate pentru luna noiembrie. El era unul dintre cei mai cunoscuți membri ai camerei și o voce influentă în cadrul partidului în probleme de apărare și afaceri internaționale.

Echipele de intervenție au răspuns sâmbătă seara la un apel privind un „stop cardio-respirator” la locuința lui Graham din Capitol Hill, potrivit înregistrărilor audio ale comunicațiilor poliției obținute de NBC News.

Fotografiile analizate de sursa citată arată cum paramedicii au transportat o persoană pe targă, de la locuința lui Graham către o ambulanță care aștepta în apropiere. La fața locului s-au aflat și autospeciale de poliție și de pompieri.

Graham tocmai se întorsese dintr-o vizită la Kiev, în Ucraina, unde se întâlnise vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El urma să participe duminică la emisiunea „Meet the Press” a postului NBC News.

Decesul său survine în timp ce colegul său republican, senatorul Mitch McConnell, rămâne spitalizat după ce, luna trecută, echipele de intervenție au răspuns la un apel privind o persoană care suferise un stop cardiac la o reședință cunoscută.

Un purtător de cuvânt al lui McConnell a declarat că fostul lider al majorității republicane continuă procesul de recuperare, însă echipa sa nu a oferit detalii suplimentare despre starea acestuia.