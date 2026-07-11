Tensiunile geopolitice dintre SUA și Iran, într-o nouă fază, în urma unor declarații extrem de dure făcute de liderul de la Casa Albă. Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va „decima şi distruge complet” Iranul dacă guvernul acestei ţări ar încerca să-l asasineze, conform AFP.

Avertismentul lansat de Trump vine într-un moment de maximă instabilitate în Orientul Mijlociu, semnalând o mobilizare militară fără precedent din partea Statelor Unite.

Mesajul președintelui Statelor Unite a fost transmis prin intermediul propriei platforme de comunicare, unde a detaliat măsurile militare deja pregătite pentru a răspunde oricărei acțiuni ostile din partea Teheranului.

Într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, Trump a scris: „1.000 de rachete sunt pregătite şi îndreptate spre Republica islamică Iran şi alte mii vor urma imediat dacă guvernul iranian îşi pune în executare ameninţarea, rostită în multe colţuri ale lumii, de a-l asasina sau de a încerca să-l asasineze pe preşedintele în exerciţiu al Statelor Unite ale Americii, adică PE MINE!”.

Liderul american a subliniat că ordinele către forțele armate au fost deja semnate, iar capacitatea de reacție a SUA este planificată pe termen lung.

„Ordinele au fost deja date şi armata americană este pregătită, dispusă şi capabilă, pentru o perioadă de un an, ce poate fi prelungită, să decimeze şi să distrugă complet toate zonele Iranului”, a continuat preşedintele american.

Replica autorităților de la Teheran nu a întârziat să apară. Oficialii iranieni susțin că și-au îndeplinit obligațiile diplomatice asumate anterior, acuzând în același timp Washingtonul de escaladarea conflictului după reluarea recentă a ostilităților.

Iranul a afirmat sâmbătă că şi-a 'respectat cuvântul' faţă de Statele Unite după semnarea unui protocol de acord de încetare a focului, pe care Trump l-a declarat din nou ca 'terminat' după reluarea ostilităţilor în această săptămână.

„Până în prezent, Iranul şi-a respectat cuvântul”, a scris pe platforma X ministrul de externe Abbas Araghchi, adăugând că „nu poate exista respect decât atunci când este reciproc.”

Cu toate acestea, versiunea prezentată de Casa Albă diferă radical de cea a diplomației iraniene, Trump subliniind că negocierile nu mai sunt de actualitate.

„Republica islamică Iran ne-a cerut să continuăm discuţiile. Noi am acceptat să o facem, dar Statele Unite le-au transmis, în termeni fără echivoc, că încetarea focului este TERMINATĂ!”, a spus Trump.

În ciuda tensiunilor verbale, canalele diplomatice regionale încearcă să găsească o soluție de ultim moment. Reprezentanții Iranului au negat că ar fi solicitat reluarea dialogului direct cu SUA, dar au confirmat deplasări oficiale în statele vecine.

Teheranul 'nu a făcut nicio cerere', a ţinut să rectifice purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, anunţând că ministrul Araghchi se deplasează sâmbătă în Oman pentru discuţii privind Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă strategică aflată în centrul diferendului cu SUA.

Presiunea exercitată de comunitatea internațională și de serviciile de informații indică un ultimatum strict oferit Iranului pentru a asigura siguranța transportului maritim din regiune.

Potrivit publicaţiilor online americane Axios şi Politico, Washingtonul a transmis Teheranului că îi dă termen până sâmbătă pentru a se angaja public că nu va mai ataca nave în strâmtoare.

Pe lângă componenta militară, Statele Unite au activat și pârghiile economice pentru a constrânge regimul de la Teheran. Măsurile punitive vizează direct principala sursă de venituri a țării.

Washington a restabilit, de altfel, sancţiunile economice împotriva petrolului iranian suspendate prin protocolul de acord din 17 iunie, Araghchi denunţând sâmbătă o încălcare a acestuia.