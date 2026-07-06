Cortegiul funerar al fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, traversează luni străzile Teheranului, în fața a mii de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu. Ucis la începutul războiului într-un atac atribuit Statelor Unite și Israelului, Khamenei va fi înmormântat joi, la Mashhad, după mai multe ceremonii organizate în Iran și Irak, relatează AFP.

Luni dimineață a început la Teheran procesiunea funerară dedicată lui Ali Khamenei. Sicriul fostului ayatollah, acoperit cu steagul național al Iranului, precum și sicriele membrilor familiei sale, uciși în atacul aerian din 28 februarie, au fost amplasate pe platforma unui camion. Potrivit Associated Press, partea laterală a vehiculului a fost decorată astfel încât să reproducă grilajul ornamental care înconjoară mormântul unui imam.

Generalul Hasan Hasanzsdeh, din Garda Revoluționară, responsabil de coordonarea procesiunii, a anunțat că sicriele vor fi purtate pe străzile capitalei până la Aeroportul Internațional Mehrabad, într-un traseu estimat la aproximativ 12 ore.

Autoritățile iraniene încearcă să adune un număr cât mai mare de participanți la ceremoniile organizate în întreaga capitală, pentru a demonstra sprijinul popular față de conducerea țării. Încă din primele ore ale dimineții, mii de oameni s-au adunat în piețele din Teheran, purtând steaguri și pancarte dedicate fostului lider suprem.

Pentru desfășurarea funeraliilor, autoritățile au închis mai multe străzi, au suspendat activitatea aeroporturilor și au restricționat o parte dintre activitățile obișnuite pe durata perioadei de doliu, începută sâmbătă și programată să se încheie joi. Ali Khamenei, care avea 86 de ani, urmează să fie înmormântat la sanctuarul Imam Reza din Mashhad, orașul său natal.

Printre cei prezenți la funeralii s-a aflat și Fatima Hassan, care a vorbit despre atmosfera din capitala Iranului.

„Astăzi, când ne-am adunat aici pentru înmormântarea liderului nostru, este o zi foarte grea”, a declarat, luni dimineață, Fatima Hassan, una dintre persoanele venite la înmormântare.

Pe măsură ce procesiunea a continuat, o parte dintre participanți au afișat pancarte prin care au cerut uciderea președintelui american Donald Trump și asasinarea premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Nu suntem aici ca să ne luăm rămas bun de la el, ci ca să ne răzbunăm. Și ne vom răzbuna”, a declarat Fatima, venită la înmormântarea lui Khamenei, în continuarea mesajului său.

Autoritățile federale americane urmăresc de mai mulți ani amenințările formulate de Iran la adresa lui Donald Trump și a altor foști sau actuali oficiali ai administrației SUA. În paralel, Statele Unite continuă negocierile cu Iranul privind redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, reducerea programului nuclear iranian și încheierea războiului, însă discuțiile par suspendate până după încheierea funeraliilor.

Duminică, trei dintre fiii lui Ali Khamenei – Mostafa, Meysam și Masoud – au participat la rugăciunile organizate lângă sicriul tatălui lor și lângă cele ale altor patru membri ai familiei, în complexul religios Imam Khomeini Grand Mosalla din Teheran. În schimb, Mojtaba Khamenei, despre care se spune că i-a succedat tatălui său în funcția de lider suprem al Iranului, nu și-a făcut apariția publică.

Până în acest moment nu au fost publicate imagini recente cu acesta. Potrivit unor persoane apropiate cercului său, citate de Reuters, Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în atacul din 28 februarie, în care și-au pierdut viața tatăl său și ceilalți membri ai familiei.

Aceleași surse susțin că acesta ar avea fața desfigurată și răni grave la unul sau la ambele picioare.

"Până în ultimul moment, înainte să înceapă rugăciunea, le tot spuneam celor din jur că sper ca el, Mojtaba Khamenei, să vină. Aceasta era singura noastră dorință", a declarat o tânără machiată și purtând ochelari de soare, într-un interviu pentru agenția Tasnim.

Complexul Mosalla din centrul Teheranului a fost ocupat de mulțimi de oameni veniți să participe la funeralii. Mulți dintre participanți au plâns, iar alții s-au lovit cu pumnii în piept în semn de doliu. Rețeaua de metrou din Iran a anunțat că a înregistrat aproximativ șapte milioane de călătorii în intervalul sâmbătă seara – duminică dimineața, pe fondul deplasărilor către centrul capitalei. După procesiunea desfășurată luni la Teheran, rămășițele lui Ali Khamenei vor fi transportate la Qom, centrul ierarhiei șiite din Iran, unde sunt programate ceremonii marți.

Presa de stat iraniană, citând un oficial, a relatat că trupul va fi transportat ulterior cu un vehicul special și apoi cu avionul în Irak, unde vor avea loc ceremonii religioase în orașele sfinte șiite Najaf și Kerbala, miercuri.

Joi, sicriul va reveni în Iran pentru o nouă procesiune organizată la Mashhad, unde Ali Khamenei va fi înmormântat lângă mormântul unui alt imam șiit din perioada medievală.

Autoritățile iraniene intenționează să mobilizeze milioane de participanți la ceremoniile programate în următoarele zile și au pus la dispoziție transport, hrană și cazare pentru cei care vor lua parte la procesiuni.