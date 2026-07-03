Funeralii naționale gigantice în Iran

Republica Islamică Iran se pregătește pentru unul dintre cele mai importante și tensionate momente din istoria sa recentă. Vineri, oficialii de la Teheran au început să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus în complexul religios Marea Mosalla din capitală, un spațiu simbolic unde vor avea loc funeraliile naționale. Evenimentul se desfășoară la patru luni distanță de la moartea sa, provocată de un atac militar israeliano-american, conform agenției AFP.

Autoritățile iraniene estimează o participare masivă, estimările inițiale indicând între 15 și 20 de milioane de pelerini prezenți doar în Teheran pe parcursul celor trei zile de ceremonii oficiale, programate să debuteze sâmbătă.

Dincolo de caracterul religios și de doliu, adunarea este percepută la nivel internațional ca o demonstrație de forță a regimului. Iranul vine după un război declanșat la sfârșitul lunii februarie, în urma atacului direct lansat de Israel și Statele Unite, dar și după o perioadă marcată de proteste interne majore legate de nivelul scăzut de trai și de contestarea puterii politice.

Trupul ayatollahului Ali Khamenei a fost acoperit cu steagul național și va rămâne expus în complexul religios până la începutul săptămânii viitoare. Decorul ales de organizatori transmite un mesaj politic și militar extrem de puternic. Pereții complexului au fost tapetați cu portrete uriașe ale fostului ghid suprem, care a condus destinele Iranului timp de mai bine de trei decenii. Lângă acestea au fost arborate steaguri negre, specifice doliului, dar și steaguri roșii, care în tradiția locală simbolizează martiriul și apelul la răzbunare.

Printre primii demnitari care s-au recules la sicriu s-a numărat președintele iranian Masud Pezeshkian. Acesta a fost însoțit de figuri cheie ale administrației, precum Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și liderul delegației de negociere a țării. De asemenea, la ceremonie a fost prezent și Ahmad Vahidi, comandantul Gardienilor Revoluției, structură militară considerată una dintre cele mai influente și mai puternice forțe din întregul Orient Mijlociu.

Porțile complexului religios se vor deschide oficial sâmbătă dimineața, la ora locală 06:00, însă cetățenii sunt așteptați să se așeze la cozi încă de vineri seara. Amploarea evenimentului a determinat autoritățile să transforme un parc major din Teheran într-o zonă de campare uriașă. Aici au fost montate peste 400 de corturi de mari dimensiuni de către Semiluna Roșie, destinate celor veniți din alte regiuni ale țării.

Solidaritatea populației fidele regimului este și ea vizibilă în Capitală. O profesoară în vârstă de 61 de ani, Ezzat Shoai, a explicat modul în care comunitatea locală s-a mobilizat pentru acest eveniment: "Ne-am pregătit casele din Teheran pentru a-i primi pe cei care vin din afară (...) Dacă Dumnezeu vrea, după ce ne vom primi oaspeţii, vom merge împreună să ne luăm rămas bun de la dragul nostru conducător".

Ali Khamenei a fost liderul spiritual cu cea mai lungă perioadă la conducerea statului de la Revoluția Islamică din 1979. Acesta a încetat din viață la vârsta de 86 de ani, după ce reședința sa a fost ținta unor bombardamente intense executate de forțele armate ale Israelului și Statelor Unite în data de 28 februarie. Deși ceremoniile funerare fuseseră programate inițial pentru luna martie, ele au fost amânate din cauza stării de război, urmând să devină cele mai mari din istoria Iranului.

Lângă sicriul său au fost așezate și coșciugele rudelor sale apropiate, care au pierit în atacul din prima zi a conflictului. Este vorba despre fiica sa, un ginere, o noră și o nepoată în vârstă de doar trei ani.

Procesiunea va continua luni, când cortegiul funerar va străbate străzile principale din Teheran, inundate deja de afișe care omagiază figura fostului lider ca pe un martir. Marți, convoiul se va îndrepta spre orașul sfânt Qom. Din cauza temperaturilor extreme prognozate, care vor depăși 35 de grade Celsius, pe traseu au fost mobilizate autocisterne speciale pentru a-i stropi cu apă pe participanți.

O absență notabilă și comentată este cea a noului ghid suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider, care a preluat puterea la începutul lunii martie. Rănit și el în atacul aerian în care a murit tatăl său, noul conducător nu a avut nicio apariție publică până în prezent, comunicând exclusiv prin intermediul unor declarații scrise emise de cabinetul său.

Pe plan internațional, evenimentul atrage lideri din aproximativ 30 de state, majoritatea din regiune. Printre cei mai importanți oaspeți se numără fostul președinte rus Dmitri Medvedev și premierul pakistanez Shebaz Sharif, sosit cu o delegație extinsă. China este reprezentată de un înalt oficial parlamentar, He Wei. În schimb, pe lista de invitați nu se regăsește niciun lider de pe continentul european.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmail Baghaei, a punctat poziția diplomatică a Teheranului în această dinamică: „Toţi cei care vor participa la înmormântare s-au pus de partea corectă a istoriei”. Oficialul a criticat dur statele occidentale pentru suportul oferit axei Washington-Tel Aviv în cele două confruntări militare recente cu Iranul, din vara anului 2025 și din cursul acestui an.

Ultimele omagii aduse lui Ali Khamenei se desfășoară într-un climat geopolitic extrem de fragil, pe fondul unui acord de încetare a focului foarte instabil încheiat între Teheran și Washington. Din acest motiv, capitala Iranului a fost transformată complet într-o fortăreață militarizată, cu un număr impresionant de agenți de securitate și zone pietonale stricte, unde accesul auto a fost complet interzis.

Restricțiile afectează direct infrastructura de transport și activitatea economică. Aeroportul internațional din Teheran funcționează parțial vineri și va fi complet închis în cursul zilei de luni, zi care a fost declarată sărbătoare națională liberă. De asemenea, marile centre comerciale și companiile private și-au suspendat activitatea.

După procesiunile din Iran, sicriul va fi transportat miercuri în Irak, țară cu o importantă majoritate șiită, unde va fi expus publicului. Înmormântarea finală a lui Ali Khamenei va avea loc pe data de 9 iulie, în orașul său natal, centrul religios Mashhad, situat în partea de nord-est a țării.