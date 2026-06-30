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Un cunoscut luptător MMA din România s-a înecat într-un lac din Germania. Sportivul și-ar fi prevestit moartea

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Un cunoscut luptător MMA din România s-a înecat într-un lac din Germania. Sportivul și-ar fi prevestit moartealumânare / sursa foto: dreamstime.com
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Lumea sporturilor de contact este în doliu după moartea luptătorului de MMA George Radu, care și-a pierdut viața în Germania, la doar câteva zile după ce ajunsese în această țară. Tragedia s-a petrecut luni, 29 iunie, într-un lac din apropierea orașului Kehl, din landul Baden-Württemberg.

Luptătorului MMA i s-a făcut rău după ce a intrat în apă

Conform apropiaților, sportivul le-ar fi spus prietenilor, înainte de a intra în lac, că nu se simțea bine.

„Poate mor pe aici, departe de casă”, ar fi spus George Radu.

Chiar și în aceste condiții, luptătorul a intrat în apă împreună cu prietenii săi. La scurt timp, în timp ce încerca să ajungă la mal, i s-ar fi făcut rău și ar fi fost prins de curenții puternici.

George Radu

George Radu. Sursa foto: Facebook

Mesaje din partea familiei și prietenilor

Vestea dispariției lui George Radu a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare, unde apropiații au transmis mesaje emoționante.

„Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a scris verișoara sportivului.

Un alt apropiat și-a exprimat durerea într-un mesaj public.

„Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat… dar când te-am sunat și nu ai răspuns tu… Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat”, a transmis acesta.

Luptătorul ar fi ajuns în Germania recent

Potrivit unei persoane apropiate familiei, George Radu ajunsese în Germania cu puțin timp înainte de producerea tragediei.

„Ieri seară a ajuns în Germania și azi dimineață s-a dus la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuți să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui”, se arată într-o altă postare.

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