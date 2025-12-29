Sport

A murit o mare atletă. O inspirație pentru multe sportive

Comentează știrea
A murit o mare atletă. O inspirație pentru multe sportiveSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Fosta atletă română Tudorița Chidu, cunoscută pentru performanțele sale internaționale și implicarea activă în comunitatea locală, a murit luni, 29 decembrie 2025, la vârsta de 58 de ani. Anunțul a fost făcut de Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia și de Consiliul Județean Ialomița.

Tudorița Chidu a murit

Clubul la care Tudorița Chidu a activat în ultimii ani ca antrenoare a transmis un mesaj emoționant. „A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei.”

Născută în 1967, Tudorița Chidu a intrat în istoria atletismului românesc prin medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de atletism din 1991, desfășurate la Sevilla, în proba de 1.500 de metri. Patru ani mai târziu, a mai câștigat bronzul la Campionatele Mondiale de cros, în cadrul echipei României.

Performanțele sale au fost încununate de medalia de aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la 1.500 de metri, demonstrând constant valoarea și dedicarea sa pentru atletism.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 decembrie 2025. Libertatea cuvântului
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 decembrie 2025. Libertatea cuvântului
Florin Călinescu, atac la adresa Guvernului. Actorul îi îndeamnă pe români să nu achite impozitele majorate
Florin Călinescu, atac la adresa Guvernului. Actorul îi îndeamnă pe români să nu achite impozitele majorate

A fost antrenoare

După retragerea din competiții, Tudorița Chidu și-a continuat misiunea de formare a tinerelor talente, activând timp de trei ani ca antrenoare la secția de atletism de la CSM Unirea Slobozia.

Pe lângă activitatea sportivă, Chidu a avut și un rol în administrația locală, fiind consilier județean între 2016 și 2020. Experiența și dedicarea sa au fost apreciate de colegii din Consiliul Județean Ialomița, care au subliniat echilibrul și seriozitatea sa în slujba comunității.

Mesaje emoționante după moartea sportivei

Consiliul Județean Ialomița a transmis un mesaj public de condoleanțe și apreciere pentru cariera și implicarea fostei sportive.

„O mare campioană ne-a părăsit… Atletă de excepție și om dedicat comunității, Tudorița Chidu rămâne un simbol al perseverenței, muncii și demnității. Realizările sale, inclusiv bronzul la Campionatele Mondiale din 1991, au adus numele României și al județului Ialomița pe cele mai înalte culmi ale sportului mondial.”

Instituția a subliniat, de asemenea, contribuția sa în administrația locală și exemplul pe care l-a oferit pentru tinerii sportivi și pentru întreaga comunitate.

„Dispariția sa lasă un gol profund în lumea sportului și în inimile celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:03 - Bătaie într-un restaurant din Timișoara. Șase persoane, duse la audieri
20:55 - Politicul de la Chișinău în 2025: între „accidente la limită” și pariuri geopolitice riscante
20:42 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 decembrie 2025. Libertatea cuvântului
20:31 - Trump și Putin, o nouă discuție telefonică. Primele concluzii ale președintelui american
20:22 - Clip fals cu Raed Arafat. Avertismentul șefului DSU
20:12 - Viscolul a făcut prăpăd în județul Prahova. Zeci de mii de gospodării au rămas fără curent electric

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale