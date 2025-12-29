A murit o mare atletă. O inspirație pentru multe sportive

Fosta atletă română Tudorița Chidu, cunoscută pentru performanțele sale internaționale și implicarea activă în comunitatea locală, a murit luni, 29 decembrie 2025, la vârsta de 58 de ani. Anunțul a fost făcut de Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia și de Consiliul Județean Ialomița.

Clubul la care Tudorița Chidu a activat în ultimii ani ca antrenoare a transmis un mesaj emoționant. „A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei.”

Născută în 1967, Tudorița Chidu a intrat în istoria atletismului românesc prin medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de atletism din 1991, desfășurate la Sevilla, în proba de 1.500 de metri. Patru ani mai târziu, a mai câștigat bronzul la Campionatele Mondiale de cros, în cadrul echipei României.

Performanțele sale au fost încununate de medalia de aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la 1.500 de metri, demonstrând constant valoarea și dedicarea sa pentru atletism.

După retragerea din competiții, Tudorița Chidu și-a continuat misiunea de formare a tinerelor talente, activând timp de trei ani ca antrenoare la secția de atletism de la CSM Unirea Slobozia.

Pe lângă activitatea sportivă, Chidu a avut și un rol în administrația locală, fiind consilier județean între 2016 și 2020. Experiența și dedicarea sa au fost apreciate de colegii din Consiliul Județean Ialomița, care au subliniat echilibrul și seriozitatea sa în slujba comunității.

Consiliul Județean Ialomița a transmis un mesaj public de condoleanțe și apreciere pentru cariera și implicarea fostei sportive.

„O mare campioană ne-a părăsit… Atletă de excepție și om dedicat comunității, Tudorița Chidu rămâne un simbol al perseverenței, muncii și demnității. Realizările sale, inclusiv bronzul la Campionatele Mondiale din 1991, au adus numele României și al județului Ialomița pe cele mai înalte culmi ale sportului mondial.”

Instituția a subliniat, de asemenea, contribuția sa în administrația locală și exemplul pe care l-a oferit pentru tinerii sportivi și pentru întreaga comunitate.

„Dispariția sa lasă un gol profund în lumea sportului și în inimile celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”