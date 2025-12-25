Anatoli Bondarciuk, campion olimpic și atletul care a schimbat aruncarea ciocanului, a murit la 85 de ani
- Raluca Dan
- 25 decembrie 2025, 22:19
Ucraineanul Anatoli Bondarciuk, fost campion olimpic la aruncarea ciocanului, a murit la vârsta de 85 de ani, potrivit unui anunț al Federației Europene de Atletism (European Athletics).
Anatoli Bondarciuk, fost campion olimpic ucrainean la aruncarea ciocanului, a murit la 85 de ani, vestea fiind anunțată de Federația Europeană de Atletism.
„Federația Europeană de Atletism este profund îndurerată de vestea că marele atlet ucrainean și antrenor Anatoli Bondarciuk a încetat din viață la vârsta de 85 de ani”, a transmis Federația, într-un comunicat.
A fost primul atlet care a depășit pragul de 75 de metri
Bondarciuk a câștigat titlul de campion european în anul 1969, reprezentând Uniunea Sovietică, ocazie cu care a stabilit și un nou record mondial. De asemenea, la câteva luni distanță, a devenit primul atlet care a depășit pragul de 75 de metri, cu o aruncare de 75,48 metri.
Sportivul, care s-a născut în vestul Ucrainei a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din anul 1972, de la München, iar patru ani mai târziu a obținut bronzul la ediția din 1976, desfășurată la Montreal.
RIP to the legendary Anatoliy Bondarchuk 🙏
An athlete, a coach and an icon whose influence will live forever.
1972 Olympic Hammer 🥇 1976 Olympic Hammer 🥉 pic.twitter.com/QgYho0fYOY
— Beau Throws (@beau_throws) December 24, 2025
Anatoli Bondarciuk a devenit antrenor, după ce s-a retars din sport
După încheierea carierei sportive, Anatoli Bondarciuk a devenit antrenor, iar cel mai cunoscut elev al său a fost sovieticul Iuri Sedih, dublu campion olimpic și fost campion mondial la aruncarea ciocanului. Recordul mondial stabilit de Sedih în 1986, de 86,74 metri, nu a fost depășit până în prezent, iar acesta a murit în 2021.
Bondarciuk s-a mutat în Canada, unde l-a antrenat pe Dylan Armstrong, dublu medaliat la Campionatele Mondiale și câștigător al medaliei de bronz la aruncarea greutății la Jocurile Olimpice din anul 2008. Totodată, el a avut rol de consilier al campionului mondial și olimpic la aruncarea ciocanului, Ethan Katzberg.
