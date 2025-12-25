Sport

Anatoli Bondarciuk, campion olimpic și atletul care a schimbat aruncarea ciocanului, a murit la 85 de ani

Anatoli Bondarciuk, campion olimpic și atletul care a schimbat aruncarea ciocanului, a murit la 85 de aniDoliu. Sursa foto: Freepik
Ucraineanul Anatoli Bondarciuk, fost campion olimpic la aruncarea ciocanului, a murit la vârsta de 85 de ani, potrivit unui anunț al Federației Europene de Atletism (European Athletics).

„Federația Europeană de Atletism este profund îndurerată de vestea că marele atlet ucrainean și antrenor Anatoli Bondarciuk a încetat din viață la vârsta de 85 de ani”, a transmis Federația, într-un comunicat.

A fost primul atlet care a depășit pragul de 75 de metri

Bondarciuk a câștigat titlul de campion european în anul 1969, reprezentând Uniunea Sovietică, ocazie cu care a stabilit și un nou record mondial. De asemenea, la câteva luni distanță, a devenit primul atlet care a depășit pragul de 75 de metri, cu o aruncare de 75,48 metri.

Sportivul, care s-a născut în vestul Ucrainei a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din anul 1972, de la München, iar patru ani mai târziu a obținut bronzul la ediția din 1976, desfășurată la Montreal.

Anatoli Bondarciuk a devenit antrenor, după ce s-a retars din sport

După încheierea carierei sportive, Anatoli Bondarciuk a devenit antrenor, iar cel mai cunoscut elev al său a fost sovieticul Iuri Sedih, dublu campion olimpic și fost campion mondial la aruncarea ciocanului. Recordul mondial stabilit de Sedih în 1986, de 86,74 metri, nu a fost depășit până în prezent, iar acesta a murit în 2021.

Bondarciuk s-a mutat în Canada, unde l-a antrenat pe Dylan Armstrong, dublu medaliat la Campionatele Mondiale și câștigător al medaliei de bronz la aruncarea greutății la Jocurile Olimpice din anul 2008. Totodată, el a avut rol de consilier al campionului mondial și olimpic la aruncarea ciocanului, Ethan Katzberg.

