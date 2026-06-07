Un sistem de rachete sol-aer Panțir a fost instalat, vineri, pe acoperișul unui zgârie-nori rezidențial din cartierul de lux Sokolniki din Moscova, a declarat un locuitor al cartierului pentru publicația Agentstvo (Agenția).

De asemenea, Agentstvo a obținut o înregistrare video a instalării sistemului.

Analistul OSINT, Kirill Mikhailov, estimează că înregistrarea video arată instalarea unei modificări anti-dronă a sistemului Panțir.

Apărarea aeriană a Moscovei continuă să fie consolidată în urma rapoartelor privind o lipsă de rachete în timpul celui mai recent atac masiv asupra capitalei.

Sistemul de rachete sol-aer a fost desfășurat cu ajutorul unui elicopter pe acoperișul complexului rezidențial de clasă business „Dom v Sokolniki”, la trei minute de stația de metrou Sokolniki, potrivit analizei Agentstvo.

Complexul a instalat probabil un sistem Panțir-SMD-E modificat, conceput pentru a contracara dronele, a explicat Kirill Mikhailov.

La sfârșitul lunii mai, un sistem similar a fost instalat pe acoperișul centrului de afaceri Nordstar Tower, cu 42 de etaje (stația de metrou Begovaia), care este afiliat cu Rosneft.

️Panțir-SMD-E utilizează rachete mici și medii: TKB-1055 Gvozd (rază de acțiune 7 km) și 95Ya6 (rază de acțiune de până la 20 km).

Prin comparație, Panțir-S1 standard este echipat cu tunuri automate. Experiența a arătat că rachetele funcționează mai bine împotriva dronelor decât armele de foc, a remarcat Kirill Mikhailov.

Expertul a menționat că, după atacul aerian precedent asupra Moscovei, o înregistrare a ceea ce se presupune că ar fi fost comunicații militare rusești a apărut pe canalele Telegram ucrainene.

În înregistrare, o voce masculină afirmă că au rămas fără muniție pentru rachete. Potrivit lui Kirill Mihailov, dacă această înregistrare este autentică, ar putea indica faptul că echipajele Panțir și-au consumat întreaga rezervă de muniție în timp ce respingeau atacul.

„Acesta este probabil motivul pentru care apărarea aeriană a Moscovei continuă să fie consolidată, în special sistemele SAM cu rezerve sporite de rachete”, a concluzionat Kirill Mihailov.

Reamintim că, pe 17 mai, Moscova a fost supusă unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene de la începutul războiului.

Potrivit autorităților, peste 120 de drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova în ultimele 24 de ore.

Clădiri rezidențiale au fost avariate în capitală și în regiunea Moscovei, trei persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite.