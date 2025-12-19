O bandă de români, acuzată că a furat bunuri în valoare de „milioane de dolari” în Canada

O amplă operațiune a poliției canadiene a dus la destructurarea unei rețele specializate în furturi din retail. Majoritatea suspecților ar fi fost români, care „au venit, au văzut și au furat tot ce nu era bătut în cuie”, a afirmat o sursă din rândul forțelor de ordine pentru Toronto Sun.

Proiectul Sommes a fost inițiat de Poliția din Hamilton și a implicat ulterior polițiști din Peel, York și Waterloo, alături de Serviciul de Informații Criminale din Ontario. Ancheta a început în august, pe fondul unei creșteri accentuate a furturilor din retail. Potrivit poliției, până în prezent au fost formulate 175 de capete de acuzare împotriva a 21 de suspecți.

Șeful Poliției din Hamilton, Ryan Diodatti, a declarat că banda a furat bunuri în valoare de „milioane de dolari”, în urma unor raiduri rapide și „sofisticate” asupra magazinelor de retail, în principal unități Shopper’s Drug Mart. El a descris ancheta drept „complexă și de amploare”.

Rețeaua de hoți a fost descrisă drept „tranzitorie” și ar fi comis jafuri bine planificate, în plină zi, asupra comercianților. Potrivit poliției, după fiecare lovitură, membrii grupării se întâlneau într-o locație din Mississauga, iar bunurile erau expediate către AG Liquidation, un mare depozit comercial de lichidări din Brampton.

Anchetatorii au recuperat o cantitate semnificativă de bunuri furate, a căror valoare preliminară depășește 1 milion de dolari. Totodată, autoritățile au confiscat șase vehicule.

În luna august, detectivii Unității de Informații a Poliției din Hamilton au identificat persoane de interes în legătură cu o serie de furturi organizate de amploare, care vizau mai multe magazine Shoppers Drug Mart din Hamilton.

Poliția a descoperit că suspecții ar fi făcut parte dintr-o organizație criminală internațională implicată în traficarea bunurilor furate încă din februarie 2024, organizație considerată responsabilă pentru sute de furturi în Ontario.

Marți, Poliția din Hamilton, cu sprijinul Poliției Regionale Peel, al Poliției Regionale York și al Poliției Regionale Waterloo, a pus în aplicare 16 mandate de percheziție la trei proprietăți comerciale, șase locuințe și șapte vehicule.

Anchetatorii au constatat că doi dintre suspecți au zburat, în weekend, la Vancouver, unde ar fi comis noi furturi, vizând din nou magazine Shopper’s Drug Mart de pe Coasta de Vest. Poliția din Vancouver i-a arestat și i-a transferat înapoi în Ontario.

„Adoptăm o abordare specifică criminalității organizate, iar aceste persoane sunt acuzate de participare la un grup infracțional, iar toate dosarele lor vor fi judecate la Hamilton”, a spus Marty Schulenberg.

Majoritatea celor arestați se confruntă cu acuzații de furt, deținere de bunuri obținute prin infracțiune, nerespectarea condițiilor de probațiune, nerespectarea angajamentelor judiciare și comiterea de infracțiuni ca parte a unei organizații criminale, printre altele.