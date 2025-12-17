Treisprezece percheziții în București și în județul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor

Treisprezece percheziții au avut loc miercuri la locuințele unor persoane din București și din județul Vâlcea, într-un dosar care vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune, în formă continuată, cu implicații în România și în mai multe state europene, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală, alături de poliţiştii de frontieră din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, au pus în aplicare miercuri, 17 decembrie, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, într-un dosar privind spălarea banilor şi complicitatea la spălarea banilor, ambele în formă continuată.

Probele administrate arată că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi au pus în mod repetat, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, mai multe conturi bancare la dispoziţia membrilor unei grupări de criminalitate organizată. Conturile au fost folosite pentru spălarea unor sume de bani provenite din activităţi infracţionale.

Astfel, suspecţii au racolat mai multe persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, au deschis, în schimbul unor sume de bani, conturi bancare în România şi în străinătate. La deschiderea acestor conturi au fost indicate ca date de contact numere de telefon furnizate de suspecţi.

„O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acțiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă și retragerea în numerar a produsului infracțional”, a anunțat DIICOT.

Persoanele vătămate din România şi din străinătate erau, de regulă, autorităţi publice, instituţii publice şi instituţii de interes public.

Activitatea infracţională s-a desfăşurat pe teritoriul mai multor state, iar conturile bancare folosite au fost deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum şi în alte state.