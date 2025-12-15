Se schimbă fața regiunii București-Ilfov. Cine va fi stăpânul viitorului metropolitan

Regiunea București-Ilfov, în contextul tendințelor Eurostat privind îmbătrânirea populației, va trece prin schimbări demografice profunde până în 2050. Scenariul include creșterea ponderii persoanelor vârstnice, scăderea populației active și impactul asupra economiei și serviciilor publice.

Regiunea București-Ilfov, definită ca NUTS 2 în clasificările oficiale, este una dintre cele mai puternic urbanizate și dinamice regiuni din România, concentrând populație, activitate economică și migrație internă pozitivă. În aproape toate țările Uniunii Europene, zonele cu caracter predominant urban sunt proiectate să mențină sau să crească nivelul populației până în 2050, iar tendința generală indică o creștere demografică în capitale și în regiuni metropolitane, în contrast cu declinul rapid al zonelor rurale.

Pe plan general european, medianul de vârstă al populației va crește semnificativ până în 2050, iar vârsta mediană la nivelul UE este proiectată să crească cu aproximativ 4 ani, ajungând la aproape 50 de ani în medie. Această tendință se datorează combinatiei dintre scăderea natalității, creșterea duratei medii de viață și migrația tinerilor către regiunile urbane.

Datele și proiecțiile demografice la nivelul UE și al României indică un proces continuu de îmbătrânire, în care procentul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste va crește constant până în 2050. La nivelul întregii Uniuni Europene, ponderea persoanelor de 65 de ani și peste este estimată să crească de la aproximativ 21,4% în 2019 la peste 30% în 2050.

Regiuni urbane precum București-Ilfov, deși atractive pentru fluxurile migratorii interne și externe, nu vor fi ferite de această tendință structurală. Îmbătrânirea este un fenomen transnațional și transregional, dar intensitatea lui diferă în funcție de dinamica natalității, migrației și speranța de viață.

Cercetările Eurostat arată că, în multe regiuni europene, mai ales cele din Europa de Est și din sudul continentului, îmbătrânirea va fi mai accelerată decât media. În anumite regiuni din România, există proiecții potrivit cărora mediile de vârstă vor crește semnificativ până în 2050, cu un număr tot mai mare de persoane vârstnice față de segmentul tânăr.

Deși proiecțiile la nivelul regiunilor specifice României nu sunt direct publicate separat de Eurostat, tendința generală pentru țară poate fi reflectată și în profilul regiunii metropolitane: populația îmbătrânește, rata natalității rămâne scăzută și migrația internă către orașe mari continuă să atragă tineri din alte regiuni. În timp ce alte regiuni românești se confruntă cu depopulare accentuată, București-Ilfov rămâne un magnet pentru forța de muncă și pentru fluxul populației active, ceea ce temperază parțial efectele demografice negative.

Statisticile generale ale Eurostat arată că în UE, orașele și regiunile predominant urbane vor avea mai multe șanse de creștere demografică sau de menținere a populației, în timp ce regiunile rurale sau intermediare suferă scăderi importante.

Acest fenomen se poate traduce și în București-Ilfov prin două efecte concomitente: pe de o parte, o prezență urbană puternică și o comunitate în continuă atracție pentru tineri și migranți; pe de altă parte, o creștere a mediei de vârstă tot mai vizibilă în structura populației, pe măsură ce generațiile născute în deceniile trecute îmbătrânesc și se mențin mai mult timp în regiune.

La nivelul Uniunii Europene, proiecțiile arată că numărul persoanelor în vârstă va crește semnificativ până în 2050, iar raportul de dependență a vârstnicilor va urca dincolo de 50% în medie în statele membre. Acest raport exprimă numărul persoanelor de 65 de ani și peste pentru fiecare 100 de persoane aflate în vârstă de muncă (15–64 ani).

Această realitate face ca Europa să fie unul dintre cele mai îmbătrânite continente din lume, iar România nu face excepție. În ansamblu, scăderea natalității și migrația internă sau spre alte state membre contribuie la reducerea proporției tinerilor și creșterea proporției persoanelor în vârstă.

Pentru București-Ilfov, această tendință înseamnă că, deși regiunea va rămâne relativ atractivă pentru tineri și lucrători, segmentul 65+ va reprezenta o proporție tot mai mare din populație până în 2050, generând un impact demografic semnificativ.

Îmbătrânirea populației afectează profund sustenabilitatea sistemelor publice de sănătate, asistență socială și pensii, mai ales într-o regiune urbană densă precum București-Ilfov. Pe măsură ce procentul populației vârstnice crește, cererea pentru servicii de îngrijire medicală, infrastructură adaptată și politici publice specializate va crește. Aceste cerințe se adaugă presiunii pe bugete locale și pe planificarea resurselor humanitar-medico-sociale.

În contextul UE, media proporției persoanelor de 65 de ani și peste este proiectată să ajungă la peste 30% până în 2050, ceea ce pune presiune pe finanțarea serviciilor publice și pe piața forței de muncă.