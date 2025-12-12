Bărbatul acuzat că i-a agresat pe copiii concubinei, trimis în judecată. Mama micuților, acuzată de complicitate

Un bărbat și o femeie din județul Galați, aflați în arest preventiv, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Brăila pentru viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la această infracțiune și pornografie infantilă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi agresat sexual cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluș și o fetiță de nici doi ani, iar femeia ar fi permis faptele și le-ar fi filmat.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat, vineri, că procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat și a unei femei, ambii aflați în arest preventiv, pentru viol asupra unui minor, complicitate la viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Anchetatorii susțin că bărbatul este acuzat că i-ar fi violat pe cei doi copii ai femeii – un bebeluș de trei luni și o fetiță de un an și șapte luni – în timp ce mama acestora ar fi realizat înregistrări video.

Potrivit DIICOT, faptele ar fi avut loc în data de 7 noiembrie 2025.

„Probatoriul administrat a reliefat că, la data de 07.11.2025, inculpatul, acţionând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreţinut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil. Ulterior, inculpaţii au editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) şi le-au distribuit pe o reţea de socializare”, a transmis DIICOT.

Prin rechizitoriu, procuroriiau solicitat prelungirea măsurilor preventive privative de libertate față de cei doi inculpați.

Cauza a fost trimisă spre competentă soluționare Tribunalului Galați. Inculpații sunt un bărbat în vârstă de 48 de ani și o femeie de 22 de ani, ambii din județul Galați.

Luna trecută, surse judiciare citate de site-ul debraila.ro au arătat că victimele, un bebeluș de trei luni și o fetiță de un an și șapte luni, ar fi fost violate de bărbatul de 48 de ani cu acordul și în prezența mamei, care ar fi filmat scenele ulterior distribuite pe platforma TikTok.

Potrivit acelorași surse, platforma TikTok ar fi sesizat autoritățile române cu privire la conținutul distribuit. Anchetatorii au stabilit că cei doi copii sunt ai femeii, bărbatul nefiind trecut ca tată în certificatele de naștere, deși există suspiciuni că acesta ar putea fi tatăl biologic.

Cei doi minori au fost preluați de Protecția Copilului și plasați de urgență în grija unui asistent maternal profesionist.