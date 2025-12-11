Alte patru persoane din Constanța, reținute în operațiunea „Calul Troian”

Patru persoane au fost arestate preventiv după acțiunile derulate de polițiști și procurorii DIICOT în Constanța, în operațiunea „Calul Troian”. Aceștia sunt acuzați că au primit bani din exploatarea sexuală a unor victime și că au participat la colectarea unor sume provenite din camătă şi şantaj, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Reprezentanții IPJ Constanța au anunțat joi că, în urma acțiunilor derulate în noiembrie în operațiunea „Calul Troian”, au fost reținute încă patru persoane, cu vârste între 24 și 48 de ani.

Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, influenţarea declaraţiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, tulburarea ordinii şi liniştii publice, complicitate la proxenetism, favorizarea făptuitorului şi spălare a banilor.

Potrivit anchetatorilor, una dintre persoanele cercetate, în vârstă de 24 de ani, a amenințat și a insultat un martor din dosar în timp ce se afla într-o societate comercială.

„Aceasta, acţionând cu intenţie directă, ar fi încercat prin constrângere şi prin alte fapte cu efect vădit intimidant, să determine martorul să îşi retragă sau să îşi schimbe declaraţia”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Mai mult, ancheta a arătat că o altă persoană cercetată, deși știa că un autoturism provenea din camătă și șantaj, „pentru a disimula obţinerea ilicită a acestuia, ar fi încheiat un contract fictiv de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în care ar fi fost inserat, în mod nereal, preţul de 9.500 euro, în realitate autoturismul fiind evaluat la 25.000 de euro”.

Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a celor patru persoane.

Polițiștii și procurorii DIICOT au anunțat în noiembrie că, în operațiunea „Calul Troian”, au reținut 15 persoane, iar alte 12 sunt cercetate sub control judiciar. Anchetatorii au ridicat 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii și droguri, iar pe 15 autoturisme de lux a fost instituit sechestru.